Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la divisa este 31 de agosto de 2026

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este lunes 31 de agosto de 2026 a la baja, en un inicio de semana y cierre de mes marcado por nuevos movimientos en el mercado cambiario.

La moneda estadounidense abrió en $3.170,00, ubicándose $32,79 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para el día.

¿A cuánto abrió el dólar hoy en Colombia?

Durante las primeras operaciones de este lunes, el dólar abrió en $3.170,00, mientras que la TRM establecida para la jornada se ubicó en $3.202,79.

RELACIONADO Precio del dólar tuvo cambio sorpresivo hoy 28 de agosto de 2026 y alcanzó su nivel más alto en dos semanas

En los primeros minutos de negociación, la divisa alcanzó un precio mínimo de $3.150,00 y un máximo de $3.191,50, mostrando variaciones importantes desde el comienzo de las operaciones.

Para las 8:05 a.m. ya se habían registrado 16 transacciones en el mercado. De esta manera, la moneda estadounidense comenzó el último día de agosto por debajo de la referencia oficial.

La TRM de este lunes, por su parte, se mantuvo en el mismo nivel frente a la jornada inmediatamente anterior.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante 2026?

Más allá de los movimientos diarios, la comparación con otros periodos permite dimensionar el comportamiento que ha tenido la moneda estadounidense durante los últimos meses.

Frente al mismo día de la semana anterior, la TRM registra un incremento de 5,07 %, equivalente a $154,67. Si se compara con el mismo día del mes pasado, el aumento es de 2,25 %, es decir, $70,37.

El panorama cambia considerablemente al revisar periodos más largos. Desde el comienzo de 2026, el dólar presenta una disminución de 14,75 %, equivalente a $554,29.

La diferencia es todavía mayor frente al mismo día de 2025. En la comparación anual, la TRM ha disminuido 20,3 %, equivalente a $815,62.

El comportamiento del dólar hoy en Colombia continuará dependiendo de las operaciones que se realicen durante la jornada, por lo que los valores mínimos y máximos pueden cambiar antes del cierre del mercado.