Mañana Express martes 21 de julio de 2026
Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.
- En Bogotá capturaron a tres presuntos ladrones mientras cometían un delito. Uno de ellos tenía casa por cárcel y brazalete del Inpec.
- Han pasado cuatro días desde que desapareció Camila, una joven de 21 años embarazada. Su familia ha venido clamando por encontrarla, sin embargo, en las últimas horas todo habría dado un giro aún más dramático.
- Una bebé de tan solo dos añitos fue asesinada cuando delincuentes llegaran disparando contra una panadería en Polonuevo, Atlántico.