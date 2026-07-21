Mañana Express martes 21 de julio de 2026

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  • En Bogotá capturaron a tres presuntos ladrones mientras cometían un delito. Uno de ellos tenía casa por cárcel y brazalete del Inpec.
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  • Una bebé de tan solo dos añitos fue asesinada cuando delincuentes llegaran disparando contra una panadería en Polonuevo, Atlántico.
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