El discutido mensaje de Shakira durante la celebración de la Selección España en Madrid

No cabe duda de que España es tendencia en el mundo entero tras obtener el gran triunfo de la Copa Mundial al enfrentarse a Argentina.

Sin embargo, hubo amplias especulaciones sobre la postura que Shakira iba a tomar para la final ya que en varias ocasiones se le vio apoyando ampliamente al equipo de Messi, mientras que usuarios manifestaron que la barranquillera no iba a apoyar al equipo de su expareja sentimental.

Pese a los comentarios y celebraciones por parte de diferentes figuras públicas de España, la mujer se sumó a la celebración de “la roja” al compartir un viral mensaje que llegó a ser reproducido frente a miles de personas en Madrid.

¿Cuál fue el mensaje de Shakira para España?

La intérprete de ‘Dai Dai’ sorprendió al hacer parte de las amplias celebraciones que se llevaron a cabo recientemente en Madrid, ciudad que recibió al grupo de futbolistas en una multitudinaria caravana por las calles de la capital española.

Las palabras de la mujer sorprendieron a todos los fanáticos, pues varios de estos manifestaron que la barranquillera se habría convertido en el amuleto oficial al darles suerte tanto en el 2010 y ahora en el 2026.

Cabe recordar que Shakira también protagonizó la canción oficial del evento en dicho año cuando el equipo de Gerard Piqué se llevó el gran trofeo. Ahora, aunque el padre de sus hijos ya no hace parte de los jugadores, cientos de hinchas recordaron su intervención al compararla con el verdadero amuleto de su suerte.

“Quiero felicitar a la roja y a España por este triunfo tan merecido. Ha sido un equipo que le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y un solo corazón. Qué alegría poder vivir esto con ustedes. Me dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí y eso muestra que tenemos un vínculo inquebrantable”, aseguró.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que miles de fanáticos aseguraron que la mujer habría estado conforme con el resultado del partido tras haber emitido muestras de apoyo, durante varias semanas, a Lionel Messi.

Famosos que reaccionaron al triunfo de España

El triunfo de “la roja” ha generado reacciones en artistas y famosos del mundo entero, en especial de los españoles. Este fue el caso de la actriz Penélope Cruz, quien se mostró bastante activa durante el paso del equipo por la Copa del Mundo 2026.

A los festejos también se sumaron otras cantantes como Aitana, quien levantó la copa junto al equipo en su llegada a Madrid, y Rosalía ya que esta tomó sus redes sociales para celebrar la superioridad de su equipo nacional.