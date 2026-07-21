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Toro se salió de control en corraleja y terminó lesionando a varias personas en Coyaima, Tolima

Las autoridades investigan los permisos del evento, mientras la Gobernación rechazó lo ocurrido.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
11:37 a. m.
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Un momento de pánico se vivió en una corraleja en el corregimiento de Castilla en Coyaima, Tolima, luego de que un toro se saliera de control, superara las barreras de protección y terminara en la gradería donde se encontraban los asistentes.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho dejó por lo menos a cuatro personas lesionadas de forma leve, en un evento al que también asistieron muchos niños.

Según la información recopilada de manera preliminar, el incidente ocurrió en la plaza de toros 'La Caneca', cuando se desarrollaba una de las últimas corralejas de la jornada. Las imágenes muestran el momento en que el animal ingresó a la zona del público, lo que provocó una evacuación improvisada entre los espectadores, quienes intentaron ponerse a salvo saltando las barreras del escenario.

¿Qué pasó con el toro en la corraleja de Coyaima?

La Defensa Civil informó que, tras varios minutos de tensión, el toro volvió a ingresar al ruedo. Entretanto, los asistentes reaccionaron tratando de abandonar el lugar rápidamente, situación que también contribuyó a que se presentaran algunos lesionados.

El mayor Luis Fernando Vélez, vocero de la Defensa Civil, explicó que han sido reportados varios afectados y señaló que las personas "trataron de evacuar, saltaron por encima de la barrera y trataron de salir rápidamente del sitio", lo que derivó en lesiones durante la evacuación.

Hasta el momento, la información disponible indica que serían cuatro personas con heridas leves, aunque las autoridades continúan verificando el balance definitivo.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el incidente?

De acuerdo con la Policía del Tolima, la autorización para este tipo de eventos corresponde al municipio, por lo que indicaron que no tenían competencia directa sobre los permisos de la corraleja. Precisamente, uno de los aspectos que ahora es objeto de investigación es si el espectáculo contaba con las autorizaciones correspondientes.

Por su parte, la Gobernación del Tolima, a través del secretario del Interior, rechazó lo ocurrido y manifestó su rechazo frente a los hechos de violencia animal registrados durante la actividad. Además, indicó que hará seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que el toro logró superar las barreras de protección.

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