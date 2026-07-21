Semana de Copa Sudamericana con Santa Fe y Medellín en acción: así se jugarán los playoffs

Tras el final del Mundial de 2026, el fútbol de clubes en Sudamérica vuelve a tomar protagonismo con el inicio de los playoffs de la Copa Sudamericana.

RELACIONADO Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

La competencia de la Conmebol reanudará su calendario esta semana y Colombia tendrá representación con Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, que buscarán avanzar a los octavos de final.

Ambos equipos afrontarán exigentes series de ida y vuelta frente a rivales internacionales, con la ilusión de mantenerse en carrera por el título continental.

Santa Fe y Medellín ya conocen sus rivales en los playoffs

El primero en entrar en acción será Independiente Medellín, que enfrentará al brasileño Vasco da Gama. El compromiso de ida se disputará el miércoles 22 de julio, mientras que la vuelta se jugará una semana después para definir cuál de los dos avanza a la siguiente ronda.

Por su parte, Independiente Santa Fe recibirá el jueves 23 de julio a Caracas FC, de Venezuela, en el estadio El Campín. El encuentro comenzará a las 7:30 p.m., mientras que el partido de vuelta se disputará el 30 de julio en territorio venezolano (Barquisimeto).

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con pocos movimientos en el mercado de fichajes. El único refuerzo confirmado ha sido el defensor Kevin Balanta, mientras que Edwin 'Shirra' Mosquera y Yeicar Perlaza dejaron la institución para este segundo semestre.

En caso de superar la serie, Santa Fe tendrá un reto de gran nivel, ya que enfrentará a River Plate de Argentina en los octavos de final.

Así se jugarán los playoffs de la Copa Sudamericana

Los cruces de esta fase quedaron conformados de la siguiente manera:

Bolívar vs. Gremio

Sporting Cristal vs. Bragantino

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama

Boca Juniors vs. O'Higgins

Nacional de Uruguay vs. Tigre

Independiente Santa Fe vs. Caracas FC

Lanús vs. Cienciano

Universidad Central vs. Santos.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas tendrán lugar entre el 28 y el 30 del mismo mes.

Los ocho equipos que superen esta instancia se clasificarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana, ronda que se jugará entre el 11 y el 20 de agosto y reunirá a los mejores clubes del continente en busca del título.