CANAL RCN
Economía

Dólar sigue en niveles bajos: así abrió en Colombia hoy, 21 de julio

El dólar sigue en niveles bajos en Colombia. Conozca cómo abrió este martes 21 de julio, cuál es la TRM vigente y cómo se ha comportado en 2026.

Dólar sigue en niveles bajos: así abrió en Colombia hoy, 21 de julio
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 21 de 2026
08:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes 21 de julio con un leve movimiento al alza en las primeras operaciones del mercado cambiario.

Dólar en Colombia rebotó con fuerza y rompió la tendencia bajista este 17 de julio
RELACIONADO

Dólar en Colombia rebotó con fuerza y rompió la tendencia bajista este 17 de julio

Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se mantiene estable frente al día anterior, la divisa mostró variaciones durante los primeros minutos de negociación.

El comportamiento de la moneda estadounidense sigue siendo observado de cerca por inversionistas, importadores y ciudadanos, especialmente después de la fuerte caída que ha registrado el dólar durante lo corrido de 2026.

Así abrió el dólar en Colombia hoy, 21 de julio

En la apertura del mercado, el dólar se negoció en $3.262,24, mientras que la TRM para este martes se ubicó en $3.262,58.

Precio del dólar en Colombia volvió a registrar valor que no se veía desde el 2019: así abrió hoy 17 de julio
RELACIONADO

Precio del dólar en Colombia volvió a registrar valor que no se veía desde el 2019: así abrió hoy 17 de julio

Durante los primeros minutos de la sesión se realizaron cinco transacciones por un monto de US$1.500. En ese lapso, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.249 y un máximo de $3.250, reflejando un inicio de jornada con movimientos moderados.

De acuerdo con los datos oficiales, la TRM permanece sin cambios frente a la jornada anterior, aunque el comportamiento del mercado podría variar conforme avance el día y aumente el volumen de operaciones.

Así se ha comportado la divisa durante el último año

Si bien el dólar abrió con ligeras variaciones este martes, el balance anual continúa mostrando una tendencia a la baja.

Dólar en Colombia se desplomó al cierre del 15 de julio y tocó precio que no se veía desde 2019
RELACIONADO

Dólar en Colombia se desplomó al cierre del 15 de julio y tocó precio que no se veía desde 2019

En comparación con el mismo día de 2025, la Tasa Representativa del Mercado acumula una caída de 18,45 %, equivalente a 738,03 pesos menos. Frente al mismo día del mes anterior, el retroceso es del 5,69 %, es decir, 196,95 pesos.

Además, desde el inicio de 2026, el dólar ha disminuido 13,16 %, lo que representa una reducción de 494,50 pesos frente al precio con el que comenzó el año.

Por otra parte, respecto al mismo día de la semana pasada, la divisa presenta un ligero incremento del 0,42 %, equivalente a 13,71 pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emprendimiento

Lo primero que le piden empresarios y emprendedores al Gobierno de Abelardo de la Espriella

Ofertas de empleo

Alcaldía de Bogotá anuncia feria de empleo para migrantes: conozca las vacantes

Icfes

Icfes explica cómo funciona el nuevo modelo tarifario para las pruebas de Estado

Otras Noticias

Congreso de la República

Así quedó conformada la nueva Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes

La bancada del Pacto Histórico logró cinco curules en esta comisión encargada de investigar y preparar proyectos de acusación contra altos funcionarios del Estado.

Viral

Luisito Comunica denunció amenazas por parte del fandom de BTS tras verlos en la final del Mundial 2026: “Me equivoqué”

El mexicano dio a conocer detalles de las amenazas que recibió por parte de la comunidad Army.

Selección Colombia

Cambios importantes en el Ranking FIFA tras el Mundial 2026: este es el nuevo puesto de Colombia

Venezuela

‘Topito’, el niño venezolano que rescata víctimas entre los escombros tras terremotos en La Guaira

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS