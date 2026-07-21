Dólar sigue en niveles bajos: así abrió en Colombia hoy, 21 de julio

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes 21 de julio con un leve movimiento al alza en las primeras operaciones del mercado cambiario.

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Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se mantiene estable frente al día anterior, la divisa mostró variaciones durante los primeros minutos de negociación.

El comportamiento de la moneda estadounidense sigue siendo observado de cerca por inversionistas, importadores y ciudadanos, especialmente después de la fuerte caída que ha registrado el dólar durante lo corrido de 2026.

Así abrió el dólar en Colombia hoy, 21 de julio

En la apertura del mercado, el dólar se negoció en $3.262,24, mientras que la TRM para este martes se ubicó en $3.262,58.

Durante los primeros minutos de la sesión se realizaron cinco transacciones por un monto de US$1.500. En ese lapso, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.249 y un máximo de $3.250, reflejando un inicio de jornada con movimientos moderados.

De acuerdo con los datos oficiales, la TRM permanece sin cambios frente a la jornada anterior, aunque el comportamiento del mercado podría variar conforme avance el día y aumente el volumen de operaciones.

Así se ha comportado la divisa durante el último año

Si bien el dólar abrió con ligeras variaciones este martes, el balance anual continúa mostrando una tendencia a la baja.

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En comparación con el mismo día de 2025, la Tasa Representativa del Mercado acumula una caída de 18,45 %, equivalente a 738,03 pesos menos. Frente al mismo día del mes anterior, el retroceso es del 5,69 %, es decir, 196,95 pesos.

Además, desde el inicio de 2026, el dólar ha disminuido 13,16 %, lo que representa una reducción de 494,50 pesos frente al precio con el que comenzó el año.

Por otra parte, respecto al mismo día de la semana pasada, la divisa presenta un ligero incremento del 0,42 %, equivalente a 13,71 pesos.