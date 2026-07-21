EE. UU. prepara nuevos aranceles para 60 países: estos serían los posibles afectados

Estados Unidos anunció que en los próximos días dará a conocer un nuevo paquete de aranceles de EE. UU. que alcanzará a cerca de 60 economías.

RELACIONADO En Estados Unidos proponen fecha para celebrar elecciones en Venezuela

El anuncio fue realizado este martes 21 de julio por el representante para el Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista con CNBC, en la que explicó que las medidas estarán relacionadas con investigaciones sobre prácticas comerciales vinculadas al trabajo forzoso.

¿Por qué Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a unas 60 economías?

Greer señaló que las investigaciones adelantadas por el USTR están enfocadas en determinar si distintos países cuentan con mecanismos eficaces para impedir el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Según el funcionario, las conclusiones de esos procesos se conocerán durante esta semana y servirán de base para las acciones comerciales que anunciará el Gobierno estadounidense.

Las investigaciones fueron iniciadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite a Estados Unidos responder cuando considera que existen prácticas comerciales que afectan sus intereses. De acuerdo con la información oficial disponible, el objetivo es evaluar si otros países no prohíben o no hacen cumplir de manera efectiva las restricciones sobre bienes elaborados con trabajo forzoso.

¿Qué países podrían verse afectados por los nuevos aranceles?

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha publicado el listado completo de las cerca de 60 economías investigadas. Sin embargo, en documentos del USTR y en reportes sobre el proceso aparecen entre los principales casos China, Canadá, México, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Bangladesh, Malasia y Tailandia, además de otras economías mencionadas en informes especializados.

Estos nuevos aranceles reemplazarían los impuestos aduaneros temporales del 10 % instaurados por el presidente Donald Trump después de que la Corte Suprema invalidara los recargos establecidos el año pasado. No obstante, las tarifas definitivas dependerán de los resultados de las investigaciones y de las decisiones que adopte la administración estadounidense.

Durante la entrevista, Greer aseguró que "Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican". Asimismo, anticipó que "esperamos ver algunas acciones pronto", al referirse al anuncio oficial de las medidas.

Con la información disponible, no se ha confirmado que Colombia haga parte de las investigaciones o de los países que podrían enfrentar estos aranceles, por lo que habrá que esperar la publicación oficial de las decisiones del USTR.