Mañana Express martes 25 de agosto de 2026

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agosto 25 de 2026
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  • Cundinamarca, Santander y Tolima en riesgo por cuenta de los incendios forestsles. En el municipio de Coello las llamas llegaron a escasos metros de las viviendas.
  • Un niño de apenas 4 años fue víctima de abuso sexual en un jardín infantil de Bogotá. El Distrito aseguró que investigará el caso y cambiará la planta docente del lugar.
  • El testigo estrella contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, prendió el ventilador y entregó a la Fiscalía contratos y nombres propios en el caso por presunta corrupción.
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