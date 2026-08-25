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La estrategia oscura de las disidencias con los incendios: ¿Qué hay detrás?

Departamentos como Tolima se han visto seriamente perjudicados por la propagación de las llamas.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
01:19 p. m.
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El gobierno investiga la posible participación de grupos disidentes en los incendios forestales que afectan varias regiones.

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El presidente Abelardo de la Espriella impartió instrucciones precisas para una mayor militarización en los cuatro municipios más afectados y solicitó acelerar las investigaciones que surgen tras declaraciones de alcaldes y ciudadanos sobre la participación de personas en moto que desean propagar las llamas.

La lupa a las disidencias de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’

En A lo que vinimos, el ministro del Interior Rodrigo Lara indicó que se tiene información sobre la presunta injerencia de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y Calarcá en estos eventos.

La Dirección Nacional de Bomberos aportó información técnica que detalla la posible presencia de acelerantes en los incendios, determinados por el color del humo, el color de las llamas y la altura de estas.

Gracias a las pesquisas, el jefe de cartera indicó que se detectó un patrón: “Se presentan estos incendios, se distrae la acción de la Fuerza Pública, se utilizan aviones de la Fuerza Pública para combatirlos, y al mismo tiempo los narcoterroristas de las disidencias cometen actos criminales en el sur del departamento”.

La mano dura con el Estatuto Antiterrorista

Una de las medidas impulsadas por el gobierno es el Estatuto Antiterrorista, iniciativa que será radicada en el Congreso.

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Lara explicó que la propuesta incluye la creación de un sistema de lista con las organizaciones que serán catalogadas como terroristas. Acto seguido, precisó que, si bien el delito está tipificado, no hay una definición legal de organización terrorista.

La propuesta también contempla causales de agravación de delitos específicos y un régimen penitenciario especial para las cabecillas de estas estructuras.

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