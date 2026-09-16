Mañana Express miércoles 16 de septiembre de 2026
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septiembre 16 de 2026
11:27 a. m.
11:27 a. m.
- Una pequeña fue encontradda sin vida en una alcantarilla en el sur de Bogotá. La Policía la halló tras recibir una llamada de la comunidad.
- Un policía activo es señalado como presunto feminicida de de Liliana Cruz, quien apareció con un disparo en la cabeza hace 10 meses en Boyacá. Hoy el hombre sigue en libertad.
- En Norte de Santander organizaciones sociales denuncian que entre 2025 y lo que va de este año han aumentado 24% los ataques con drones por parte de grupos armados ilegales.