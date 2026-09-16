Tamales sin hoja: incendios forestales en Tolima afectan la producción de esta materia prima

Los incendios forestales y el fuerte verano se encuentran golpeando a varias regiones del país en donde cientos de hectáreas ya han sido consumidas y poblaciones enteras se encuentran en riesgo por las afectaciones de las llamas.

Pese a que ya se ha hablado sobre el devastador impacto que el fuego ha generado sobre la flora y fauna, el sector comercial también se está viendo perjudicado por el alcance que estos incendios han tenido sobre cultivos estratégicos del país.

¿Qué está pasando con los tamales tolimenses?

Este ha sido el caso del municipio de Coyaima, en Tolima, caracterizado por la producción de la hoja de cachaco que se utiliza en los auténticos y tradicionales tamales tolimenses.

Ante la preocupación por la quema de estos cultivos productores de la hoja, comerciantes han expresado su preocupación por el aumento del precio en dicha materia prima que es fundamental para la preparación del platillo.

Según comerciantes ubicados en la Plaza de la 21, en Ibagué, el precio de esta hoja ha pasado de costar 20 mil pesos hasta 70 mil pesos. Dicho incremento está empezando a generar preocupación en el sector, pues de seguir incrementando su costo no solo se tendría que aumentar el precio de este platillo ya que también tendría que llegar a servirse sin la auténtica hoja de cachaco.

“Con ese valor no llegamos a conseguir esa materia prima que es tan importante y esencial para el tamal”, aseguró una de las comerciantes de la plaza.

Según autoridades locales, los incendios forestales han arrasado con más de 3 mil cultivos de hoja de cachaco. Pero desde los resguardos indígenas, zonas en donde se cultivan principalmente esta hoja, también se han hecho llamados de emergencia ya que las pérdidas son incalculables.

Otros cultivos afectados por los incendios en Tolima

En Ortega, Tolima, los campesinos también se han visto afectados al haber perdido cerca de 200 hectáreas de hoja de cachaco que, más allá de ser la hoja usada en los tamales, se ha convertido en su principal sustento económico.

Según Argemiro Prieto, uno de los comerciantes de esta materia prima, no solo los cultivos de cachaco se han visto afectados ya que también los de yuca y maíz.

Ignacio Poloche, gobernador indígena de Coyaima, explicó la magnitud de los incendios que han impactado a las principales zonas productoras que concentran cerca del 70% de los cultivos que llegan a los productores de tamales en Ibagué y Bogotá.

“Se redujo un 70%. Yo aproximadamente digo que cada semana, según la parte económica, estamos hablando de 300 a 400 millones de pesos semanales que salen de Totarcos para Bogotá. En este momento está produciendo, más o menos, el 30%”, añadió Luis Orlando Ortiz, alcalde de Coyaima en el Tolima.