Minsalud confirma que ajuste de la UPC para el próximo año oscilará entre el 12% y el 13%

La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, confirmó este miércoles que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el próximo año oscilará entre el 12% y el 13%.

El anuncio se conoció durante una reunión con el partido Centro Democrático, en la que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le formuló una pregunta sobre el futuro financiero del sistema. Vesga respondió que “el sistema está gastando más” y que, con base en la información de la Nueva EPS, “el incremento de un 1% tendría, pues primero preservar la inflación cuando menos. Segundo, en términos de frecuencia y severidad se tendría que aumentar por lo menos un 12 o 13 por ciento”.

¿Por qué es importante la UPC para el sistema de salud colombiano?

La UPC, creada con la Ley 100 de 1993, es el mecanismo financiero que garantiza los recursos que reciben las EPS por cada afiliado para cubrir el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Su valor se define según la frecuencia de uso de los servicios, los riesgos cubiertos y los costos de prestación en condiciones medias de calidad y tecnología.

Cabe recordar que la UPC funciona como una “camisa de fuerza” que evita que los costos se disparen en un sistema de competencia. Sin este límite, los gastos podrían alcanzar hasta el 14% del PIB, como ocurre en Estados Unidos. En Colombia, actualmente representan la mitad de ese porcentaje.

Ajuste técnico y sostenibilidad

La responsabilidad de fijar periódicamente el valor de la UPC recae en el Ministerio de Salud, que debe basarse en estudios técnicos. Vesga subrayó que el incremento proyectado busca preservar la sostenibilidad del sistema y responder a la presión de la inflación y la mayor demanda de servicios.

El ajuste del 12% al 13% para 2025 se perfila como una medida clave para garantizar la financiación de consultas, hospitalizaciones, medicamentos y servicios básicos, en un contexto de creciente presión sobre los recursos públicos destinados a la salud.