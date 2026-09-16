¿No sabe cómo celebrar Amor y Amistad?: estos son los planes en Bogotá

La época de Amor y Amistad ya inició y Bogotá se está preparando para ampliar toda la oferta turística y gastronómica para ayudar a los capitalinos a vivir dicha experiencia.

Ante la amplia oferta y variedad de planes, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer detalles de la programación que se tiene contemplada para disfrutar del 18 al 20 de septiembre.

La planeación incluye zonas para compartir en pareja, cenas románticas, alternativas gastronómicas, paseos nocturnos, entre otros eventos culturales para todos los gustos.

¿Qué hacer en Bogotá durante Amor y Amistad?

El sábado 19 de septiembre se llevará a cabo dos funciones de Candlelight, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este espacio se realizará un concierto compuesto por un cuarteto de cuerdas en donde se interpretarán algunos de los éxitos más románticos y recordados de Disney.

En la segunda función se presentará ‘Las cuatro estaciones de Vivaldi’ en donde se podrá disfrutar de una noche acompañada de música romántica. Ambas presentaciones tendrán una duración de una hora cada una.

Algunos de los planes más recomendados, si se desea disfrutar esta época en amigos, consiste en aplicar a la amplia oferta gastronómica que los ciudadanos podrán encontrar en distintas zonas como Usaquén, Zona G, Zona T, La Macarena, San Felipe o el Centro Histórico.

Por su parte, el Grupo Seratta habilitó distintos espacios para celebrar la gastronomía que también irá acompañada de otras actividades como pistas de karaoke y talleres gastronómicos.

Conciertos para disfrutar en Bogotá

La oferta cultural también ofrecerá distintos encuentros musicales en distintos escenarios de la ciudad. El próximo 18 de septiembre, en el Movistar Arena, Tini llegará a la capital colombiana con su show Futttura World Tour.

El sábado 19 se presentará Jamiroquai, en el Coliseo Medplus, mientras que Robbie Williams llegará el domingo 20 de septiembre en el Movistar Arena.