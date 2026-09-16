Muere famosa influencer por el 'mukbang': la tendencia de comer en grandes cantidades mientras transmiten en vivo

Hay preocupación en China y más países asiáticos por la tendencia de redes sociales llamada 'mukbang', que consiste en ingerir grandes cantidades de comida mientras se transmite en vivo, y que cobró la vida de la influencer Chen Ziyi a raíz de un paro cardiaco provocado por la cantidad de comida ingerida y los métodos para limpiar el cuerpo.

La causa principal del fallecimiento de la creadora de contenido fue hipopotasemia, que consiste en un déficit severo de potasio, y que le provocó el paro cardíaco que derivó con el trágico final. Chen Ziyi contaba con más de 1.2 millones de seguidores en una red social china llamada Kuaishou.

Preocupación por el 'mukbang'

La práctica del 'mukbang', tendencia originada en Corea del Sur que se popularizó desde el año 2010, consiste en que los creadores de contenido se graban frente a una cámara, transmiten en vivo mientras comen grandes cantidades de comida y hablan con sus seguidores; además del riesgo que supone ingerir alimentos de tal forma, otra de las prácticas a las que recurren es inducir el vómito para tener más espacio y poder continuar con la grabación, agravando totalmente el riesgo para la salud.

Las principales complicaciones médicas que pueden surgir por esta práctica son la pérdida de minerales esenciales como el potasio, perforaciones en el estómago por la cantidad de comida que ingresa al cuerpo e hipertensión arterial que puede producir obesidad.

La influencer se habría manifestado desde el hospital días antes

"Aunque ganar dinero es importante, la salud siempre debe ir primero", fueron algunas de las palabras que la influencer Chen Ziyi dijo, aparentemente, desde su estancia en el hospital a raíz de las complicaciones en la salud tres días antes de su muerte.

El caso volvió a abrir el debate en redes sociales sobre los alcances que pueden tener los nuevos y futuros creadores de contenido para ganar seguidores y conseguir popularidad, además del dinero que pueden obtener por cada video que suben.