Cuadrado se presentó como nuevo jugador de Millonarios: "feliz de vestir estos colores"

Juan Guillermo Cuadrado ya viste los colores de Millonarios y dejó sus primeras palabras como nuevo jugador del club. El colombiano destacó la historia de la institución y habló de lo que espera aportar dentro y fuera de la cancha.

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios ya comenzó a generar expectativa entre los hinchas. El club presentó oficialmente al experimentado futbolista a través de un video en el que el propio jugador se encargó de presentarse y repasar parte del recorrido que construyó durante su carrera.

Cuadrado apareció luciendo los colores del conjunto capitalino y dejó claro desde el comienzo la ilusión que le produce este nuevo capítulo.

Estoy muy contento de llegar acá a una gran institución y que tiene una grandísima historia. Estoy feliz de vestir estos colores, expresó el jugador.

El colombiano también contó sus características y palmarés que consiguió durante su carrera, una trayectoria que ahora pondrá al servicio de Millonarios.

¿Qué puede aportar Cuadrado a Millonarios?

Más allá de lo que pueda entregar dentro del terreno de juego, Cuadrado habló de la experiencia que llega a compartir con el plantel.

El futbolista dejó entrever que su aporte no estará limitado a los partidos y entrenamientos, sino que también espera convertirse en una figura importante dentro del camerino, especialmente por los años que ha vivido en el fútbol de alto nivel.

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Su recorrido internacional le permitió compartir vestuario con grandes jugadores y competir en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Esa experiencia es precisamente uno de los elementos que Millonarios espera sumar con su llegada.

Cuadrado también hizo referencia a la presencia de la hinchada azul en diferentes lugares del país.

“En cualquier estadio siempre se ve una mancha azul y no solamente en Bogotá sino en todas partes”, afirmó el jugador, destacando el respaldo que ha podido observar de los aficionados de Millonarios.

¿Qué mensaje le dejó Cuadrado a los hinchas de Millonarios?

El nuevo futbolista del conjunto embajador también tuvo palabras para el público que espera verlo próximamente con la camiseta azul.

Cuadrado reconoció el papel que cumple la afición en la historia de cualquier equipo y aprovechó su presentación para enviarle un mensaje directo.

El jugador #12 siempre será importante. Espero verlos pronto, señaló.

Con esas palabras, el colombiano cerró su primera aparición oficial como jugador de Millonarios y comenzó a construir el vínculo con una hinchada que ahora espera verlo debutar.

El club capitalino suma así a un futbolista con amplia experiencia internacional y una hoja de vida cargada de títulos. Cuadrado ya habló como embajador y ahora la expectativa está puesta en su primer partido con Millonarios.