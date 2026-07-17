J Balvin está de luto: este fue su sentido mensaje

El 16 de julio de 2026, Colombia perdió a uno de los locutores más destacados de Antioquia.

Fernando Londoño Echavarría, conocido en el entorno radial como 'El Gurú del Sabor', falleció por un cáncer de páncreas que le habían detectado.

A Londoño le dan el crédito de traer el reguetón a Colombia debido a que en el 2001 fue la primera persona que reprodujo una canción de ese género en una emisora, la cual fue 'Latigazo', de Daddy Yankee.

En consecuencia, tras la confirmación de su deceso, J Balvin, que es considerado el máximo exponente del reguetón en Colombia, emitió un sentido mensaje. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje de luto de J Balvin tras la muerte de 'El Gurú del Sabor', el icónico locutor de Colombia

En una historia de Instagram, J Balvin publicó una foto de Fernando Londoño Echavarría y reconoció su logro de abrirle las puertas al reguetón en Colombia.

"Que en paz descanse 'El Gurú', que fue el que trajo el reguetón a la radio de Colombia", escribió el importante artista urbano.

Además, unos minutos después, J Balvin recordó una foto que 'El Gurú del Sabor' se tomó junto a una pintura en la que aparecía él.

En las redes sociales de Darío Gómez también lamentaron la muerte de 'El Gurú del Sabor'

El equipo de redes sociales de 'El Rey del Despecho' compartió una foto de 'El Gurú del Sabor' junto a Darío Gómez y exaltó su apoyo a los artistas.

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"Hoy despedimos a Fernando Londoño, 'El Gurú del Sabor'. Gracias por compartir tu pasión por la música y por apoyar a tantos artistas con generosidad. Tu legado permanecerá por siempre. Descansa en paz. Con cariño y respeto, Discos Dago y el legado de Darío Gómez", escribieron.

"Descansa en paz y gracias por tanto", "qué triste noticia" y "se nos fue un grande", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.