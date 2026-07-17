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Precio del dólar en Colombia volvió a registrar valor que no se veía desde el 2019: así abrió hoy 17 de julio

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 17 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 17 de 2026
08:19 a. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 17 de julio de 2026 en 3.235,00 pesos.

Además, su Tasa Representativa del Mercado fue de 3.221,41 pesos, lo que significa que bajó 12.5 pesos respecto a la jornada anterior (16 de julio de 2026) y alcanzó un valor no visto desde el 26 de julio del 2019.

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En ese entonces, la TRM reportada fue de exactamente 3.213,09 pesos.

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La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con la del viernes de la semana anterior (10 de julio de 2026), tuvo una disminución de 83.97 pesos y el 2.54 %.

Haciendo el balance con la TRM de hace exactamente un mes (17 de junio de 2026), el descenso fue de 205.66 pesos, que equivalen al 6 %.

Con respecto a la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (17 de julio de 2026), hubo un decrecimiento de 810.45 pesos, que representan un 20.1 %.

Asimismo, evaluando la TRM con la que inició el 2026, hubo una disminución de 535.67 pesos y el 14.26 %.

Estas han sido las Tasas Representativas del Mercado durante esta semana

A lo largo de esta semana de julio, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por debajo de los 3.300 pesos.

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Los cambios han sido los siguientes:

  • Lunes 13 de julio de 2026: 3.248,87 pesos.
  • Martes 14 de julio de 2026: 3.248,87 pesos.
  • Miércoles 15 de julio de 2026: 3.252,11 pesos.
  • Jueves 16 de julio de 2026: 3.233,91 pesos.
  • Viernes 17 de julio de 2026: 3.221,41 pesos.
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