"Tengo el alma destrozada": esposa de Joan Sebastián Durán, colombiano muerto por disparo de ICE en Maine

Karolina Rojas Álvarez, esposa de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano de 26 años que murió el lunes en Biddeford, Maine, tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ofreció una rueda de prensa a medios estadounidenses en la que recordó a su esposo como un padre dedicado y un trabajador incansable.

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“Tenía que pasar ese día con su hija, pero nunca llegó”, expresó entre lágrimas. La mujer describió a Durán Guerrero como “un hombre responsable y entregado a su familia” y aseguró que “tengo el alma destrozada; él lo era todo para mí”.

Un padre y esposo ejemplar

La viuda relató que Johan Sebastián, oriundo de Bucaramanga, soñaba con darle lo mejor a su hija de tres años. “Compartimos muchos momentos, muchas aventuras, pero lo que más soñaba era ser papá. Desde el momento en que supo que tendría una princesa, todo en él cambió”, recordó.

Según Rojas, su esposo siempre repetía que a la niña “nada le faltaría” y cumplió esa promesa desde el instante en que la sostuvo por primera vez en sus brazos.

El joven contaba con autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos y tenía número de seguridad social, lo que ha intensificado las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos frente a la actuación de ICE.

"Me siento tan desprotegida": Karolina Rojas

Durante la rueda de prensa, Karolina Rojas confesó sentirse desprotegida: “Me siento tan desprotegida”, dijo, al tiempo que reclamó mayor respaldo institucional.

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Las autoridades estadounidenses han señalado que la muerte se produjo por una supuesta confusión de identidad, pues los agentes dispararon contra el vehículo al confundirlo con otra persona buscada. Sin embargo, la versión oficial sigue siendo cuestionada y la investigación continúa en curso.