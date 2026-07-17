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Filtran diseño de la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina: así luciría

La camiseta ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 17 de 2026
07:55 a. m.
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El fútbol femenino continúa su imparable ascenso a nivel global, y la expectativa por la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se llevará a cabo en Brasil, no para de crecer. Por primera vez en la historia, Sudamérica será el escenario del torneo de naciones más importante del planeta, lo que promete una fiesta del fútbol sin precedentes, cargada del ritmo, la pasión y la calidez que caracterizan a la región.

Tras el rotundo éxito de la edición de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, donde la Selección Colombia deslumbró al mundo entero alcanzando los cuartos de final, la cita de 2027 se perfila como la oportunidad de consolidación para una generación de futbolistas colombianas que ya no solo compiten, sino que aspiran a lo más alto del podio internacional.

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Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional buscarán revalidar el gran momento de figuras como Linda Caicedo y consolidar el relevo generacional que viene pisando fuerte en las categorías juveniles.

Con la mirada fija en el torneo continental, los preparativos no solo se viven en la cancha, sino también fuera de ella. Recientemente, el reconocido portal especializado eFooty Headlines ncendió las redes sociales al revelar imágenes de la que sería la nueva indumentaria alternativa de la Tricolor para la cita mundialista.

Esta sería la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial de 2027

La filtración del audaz diseño de la nueva camiseta visitante de Colombia para el Mundial Femenino 2027 ha generado un enorme revuelo y debate entre los aficionados y coleccionistas de camisetas de fútbol.

Diseñada por la marca alemana Adidas, la prenda rompe con los esquemas tradicionales y propone una estética sofisticada, moderna y sumamente agresiva que busca proyectar la fuerza de las "Superpoderosas" en el terreno de juego.

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A diferencia de las clásicas camisetas azules o negras que Colombia ha vestido históricamente como alternativa, este nuevo diseño apuesta por un elegante tono rojo oscuro como color principal.

Toda la superficie de la camiseta está decorada con un complejo patrón abstracto multipatrón en un tono rojo más claro, creando un efecto visual lleno de movimiento y texturas táctiles.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los expertos es la incorporación del logotipo retro del trébol (trefoil) de Adidas. Este guiño de la marca de ropa deportiva evoca la nostalgia de las épocas doradas del fútbol y le añade un valor de exclusividad muy codiciado por los coleccionistas.

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