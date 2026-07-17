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Ejército instala Base Militar Transitoria en Puebloviejo para reforzar seguridad en la Ciénaga Grande

La medida responde a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados ilegales.

Foto: Gobernación del Magdalena

Noticias RCN

julio 17 de 2026
09:51 a. m.
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El departamento del Magdalena inauguró una Base Militar Transitoria en el municipio de Puebloviejo, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en las poblaciones vecinas.

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La medida responde a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados ilegales y el temor en el que viven los habitantes de la región.

Presencia permanente de tropas en el territorio

La nueva unidad militar contará con 36 soldados adscritos a la Segunda Brigada y la Primera División del Ejército Nacional, quienes tendrán la misión de ejercer control territorial, realizar patrullajes permanentes y reforzar las operaciones de vigilancia en este corredor estratégico del Caribe.

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La infraestructura fue adecuada para garantizar la permanencia de las tropas, con espacios de cocina, comedor y dormitorios que permitirán a los uniformados desarrollar sus labores operativas de manera continua. Con ello se busca brindar seguridad y tranquilidad a las comunidades de Puebloviejo y municipios vecinos.

Compromiso institucional por la seguridad

Durante el acto protocolario estuvieron presentes el alcalde de Puebloviejo, Brandon Márquez; altos mandos del Ejército y la Policía Metropolitana de Santa Marta, además de representantes de autoridades civiles y militares.

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En la jornada se firmó un acuerdo de voluntades para consolidar la presencia del Estado en el territorio y coordinar acciones conjuntas en beneficio de la población.

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