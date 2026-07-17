Ejército instala Base Militar Transitoria en Puebloviejo para reforzar seguridad en la Ciénaga Grande

El departamento del Magdalena inauguró una Base Militar Transitoria en el municipio de Puebloviejo, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la Ciénaga Grande de Santa Marta y en las poblaciones vecinas.

La medida responde a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados ilegales y el temor en el que viven los habitantes de la región.

Presencia permanente de tropas en el territorio

La nueva unidad militar contará con 36 soldados adscritos a la Segunda Brigada y la Primera División del Ejército Nacional, quienes tendrán la misión de ejercer control territorial, realizar patrullajes permanentes y reforzar las operaciones de vigilancia en este corredor estratégico del Caribe.

La infraestructura fue adecuada para garantizar la permanencia de las tropas, con espacios de cocina, comedor y dormitorios que permitirán a los uniformados desarrollar sus labores operativas de manera continua. Con ello se busca brindar seguridad y tranquilidad a las comunidades de Puebloviejo y municipios vecinos.

Compromiso institucional por la seguridad

Durante el acto protocolario estuvieron presentes el alcalde de Puebloviejo, Brandon Márquez; altos mandos del Ejército y la Policía Metropolitana de Santa Marta, además de representantes de autoridades civiles y militares.

En la jornada se firmó un acuerdo de voluntades para consolidar la presencia del Estado en el territorio y coordinar acciones conjuntas en beneficio de la población.