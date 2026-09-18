CANAL RCN
Economía

Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá

Este encuentro empresarial clave reunirá a más de 1.300 líderes para discutir liderazgo, inteligencia artificial e innovación disruptiva en Colombia.

Foto: WOBI
Foto: WOBI

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
10:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se alista para recibir el World Business Forum 2026 con grandes mentes globales del cine, el deporte y los negocios. El director Francis Ford Coppola y el legendario atleta Carl Lewis serán los protagonistas de este año.

El próximo 28 y 29 de octubre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá acogerá la edición 2026 de este encuentro organizado por WOBI. En esta ocasión, la cumbre reunirá a más de 1.300 ejecutivos y líderes corporativos bajo el lema “Trascender. Creando organizaciones sin límites”.

Lulo Bank lanza nuevos servicios y sorprende con beneficios: ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Lulo Bank lanza nuevos servicios y sorprende con beneficios: ¿de qué se trata?

Un cartel de talla mundial: del cine de culto al alto rendimiento olímpico

La cumbre ejecutiva destaca este año por reunir a grandes figuras internacionales provenientes de ámbitos diversos pero complementarios para el mundo de los negocios. Entre los nombres principales sobresale Francis Ford Coppola, renombrado cineasta ganador de cinco premios Óscar y creador de obras maestras del cine como El Padrino y Apocalypse Now.

Coppola abordará temáticas vitales para el ecosistema corporativo como la gestión de la incertidumbre, la creatividad pura, el desarrollo de talento y la narrativa estratégica (storytelling) para motivar equipos de trabajo.

A su lado estará Carl Lewis, uno de los atletas olímpicos más destacados en la historia del deporte mundial, poseedor de diez medallas olímpicas (nueve de ellas de oro) y ocho títulos mundiales. Lewis compartirá con los asistentes sus aprendizajes sobre fortaleza mental, manejo del rendimiento bajo presión extrema y motivación sostenida a largo plazo.

A la oferta de conferencistas se suma Renée Mauborgne, reconocida coautora del famoso libro Blue Ocean Strategy (La estrategia del océano azul), obra de referencia global en el sector con más de cuatro millones de copias vendidas. Mauborgne enseñará a los directivos cómo abrir nuevos espacios de mercado dejando a un lado la competencia tradicional.

Nuevo competidor al sector financiero: esta es la fecha en la que empezará a operar nuevo banco
RELACIONADO

Nuevo competidor al sector financiero: esta es la fecha en la que empezará a operar nuevo banco

"Trascender": las cuatro dimensiones para transformar las empresas en 2026

Frente a un entorno económico y tecnológico en acelerada mutación, WOBI plantea que adaptarse a los cambios ya no resulta suficiente para sostener el éxito. Martha Lucía Maldonado, country manager de WOBI Colombia, aseguró que las organizaciones deben cuestionar sus propios límites y evolucionar constantemente sin perder su propósito fundamental.

Para lograrlo, la agenda del foro se articula sobre cuatro ejes estratégicos interconectados:

  • Trascender el liderazgo: El rol del líder pasa de buscar solo métricas a inspirar, desarrollar talento interno y generar impactos duraderos.
  • Trascender la innovación: Consiste en reevaluar lo establecido y crear nuevos caminos en un mercado desafiado por el cambio tecnológico constante.
  • Trascender como persona: Pone el foco en el bienestar individual, la resiliencia y la autogestión de quienes ejecutan las transformaciones.
  • Trascender el negocio: Invita a medir el éxito no únicamente mediante resultados financieros, sino valorando el impacto ambiental y social generado.

Inteligencia artificial y liderazgo en el nuevo contexto empresarial

El llamado a transformar las organizaciones encuentra respaldo en cifras recientes del entorno global. Según el informe CEO Survey Mid-Year Snapshot publicado por la firma PwC, el 38 % de los directivos consultados en 59 países aseguró haber utilizado inteligencia artificial durante este año para identificar oportunidades surgidas tras eventos de disrupción. Asimismo, el análisis reveló que aquellas compañías con alta capacidad de "tecno-resiliencia" tienen un 66 % más de probabilidades de confiar plenamente en el incremento de sus ingresos futuros.

¿Por qué el talento colombiano está siendo buscado por firmas de arquitectura de EE. UU.?
RELACIONADO

¿Por qué el talento colombiano está siendo buscado por firmas de arquitectura de EE. UU.?

El World Business Forum Bogotá busca dar continuidad al éxito alcanzado en su versión 2025, la cual congregó a más de 1.300 ejecutivos pertenecientes a 260 empresas de 10 países y logró un índice de satisfacción del 97 % con ponentes de la talla de Amy Edmondson, Andrew McAfee y Rigoberto Urán.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Prepárese para Amor y Amistad: hay regalos con descuentos de hasta el 70%

Dólar

Dólar en Colombia subió con fuerza hoy, 18 de septiembre: así se está cotizando

Bogotá

Nuevos semáforos en Bogotá comenzarán a funcionar en esta transitada glorieta de la Calle 63

Otras Noticias

Fútbol internacional

Selección Colombia femenina, derbi de Madrid y fútbol colombiano: prográmese con los mejores partidos del fin de semana

Atlético de Madrid vs. Real Madrid se destaca como uno de los partidos más interesantes del fin de semana.

China

Atleta habría sufrido incontinencia fecal durante una competencia de Hyrox: se llevó el primer puesto

La mujer ya ha generado una ola de críticas tras haber continuado en la competencia.

Amazonas

Amazonía en riesgo: deforestación amenaza seguridad hídrica y alimentaria de Colombia

Artistas

Los Tucanes de Tijuana y grandes voces mexicanas se toman Bogotá

Cuidado personal

Cómo combatir la caída del cabello: Rutina y consejos eficaces