Francis Ford Coppola y Carl Lewis encabezarán el World Business Forum 2026 en Bogotá

Bogotá se alista para recibir el World Business Forum 2026 con grandes mentes globales del cine, el deporte y los negocios. El director Francis Ford Coppola y el legendario atleta Carl Lewis serán los protagonistas de este año.

El próximo 28 y 29 de octubre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá acogerá la edición 2026 de este encuentro organizado por WOBI. En esta ocasión, la cumbre reunirá a más de 1.300 ejecutivos y líderes corporativos bajo el lema “Trascender. Creando organizaciones sin límites”.

Un cartel de talla mundial: del cine de culto al alto rendimiento olímpico

La cumbre ejecutiva destaca este año por reunir a grandes figuras internacionales provenientes de ámbitos diversos pero complementarios para el mundo de los negocios. Entre los nombres principales sobresale Francis Ford Coppola, renombrado cineasta ganador de cinco premios Óscar y creador de obras maestras del cine como El Padrino y Apocalypse Now.

Coppola abordará temáticas vitales para el ecosistema corporativo como la gestión de la incertidumbre, la creatividad pura, el desarrollo de talento y la narrativa estratégica (storytelling) para motivar equipos de trabajo.

A su lado estará Carl Lewis, uno de los atletas olímpicos más destacados en la historia del deporte mundial, poseedor de diez medallas olímpicas (nueve de ellas de oro) y ocho títulos mundiales. Lewis compartirá con los asistentes sus aprendizajes sobre fortaleza mental, manejo del rendimiento bajo presión extrema y motivación sostenida a largo plazo.

A la oferta de conferencistas se suma Renée Mauborgne, reconocida coautora del famoso libro Blue Ocean Strategy (La estrategia del océano azul), obra de referencia global en el sector con más de cuatro millones de copias vendidas. Mauborgne enseñará a los directivos cómo abrir nuevos espacios de mercado dejando a un lado la competencia tradicional.

"Trascender": las cuatro dimensiones para transformar las empresas en 2026

Frente a un entorno económico y tecnológico en acelerada mutación, WOBI plantea que adaptarse a los cambios ya no resulta suficiente para sostener el éxito. Martha Lucía Maldonado, country manager de WOBI Colombia, aseguró que las organizaciones deben cuestionar sus propios límites y evolucionar constantemente sin perder su propósito fundamental.

Para lograrlo, la agenda del foro se articula sobre cuatro ejes estratégicos interconectados:

Trascender el liderazgo: El rol del líder pasa de buscar solo métricas a inspirar, desarrollar talento interno y generar impactos duraderos.

Trascender la innovación: Consiste en reevaluar lo establecido y crear nuevos caminos en un mercado desafiado por el cambio tecnológico constante.

Trascender como persona: Pone el foco en el bienestar individual, la resiliencia y la autogestión de quienes ejecutan las transformaciones.

Trascender el negocio: Invita a medir el éxito no únicamente mediante resultados financieros, sino valorando el impacto ambiental y social generado.

Inteligencia artificial y liderazgo en el nuevo contexto empresarial

El llamado a transformar las organizaciones encuentra respaldo en cifras recientes del entorno global. Según el informe CEO Survey Mid-Year Snapshot publicado por la firma PwC, el 38 % de los directivos consultados en 59 países aseguró haber utilizado inteligencia artificial durante este año para identificar oportunidades surgidas tras eventos de disrupción. Asimismo, el análisis reveló que aquellas compañías con alta capacidad de "tecno-resiliencia" tienen un 66 % más de probabilidades de confiar plenamente en el incremento de sus ingresos futuros.

El World Business Forum Bogotá busca dar continuidad al éxito alcanzado en su versión 2025, la cual congregó a más de 1.300 ejecutivos pertenecientes a 260 empresas de 10 países y logró un índice de satisfacción del 97 % con ponentes de la talla de Amy Edmondson, Andrew McAfee y Rigoberto Urán.