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Los Tucanes de Tijuana y grandes voces mexicanas se toman Bogotá

Bogotá tendrá una noche de música mexicana con Los Tucanes de Tijuana: cuándo y dónde.

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Foto: Los Tucanes de Tijuana

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
09:40 a. m.
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Los Tucanes de Tijuana serán los protagonistas de una noche dedicada a la música regional mexicana en Bogotá. La agrupación se presentará en Bogotá como parte de “Meros Cabrones”, un concierto que reunirá a varios artistas del género.

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La jornada también contará con la participación de Chuy Luviano y sus Rayos de México, Lupe & Polo, Gerardo Amado y Diego Monroy, quienes completarán el cartel de una velada pensada alrededor de los sonidos mexicanos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Los Tucanes de Tijuana?

El encuentro será el viernes 9 de octubre de 2026 en el Centro de Eventos Autopista Norte, en Bogotá.

La presentación de Los Tucanes de Tijuana será uno de los principales atractivos de la noche. La agrupación mexicana regresará así a Colombia para reencontrarse con sus seguidores y llevar al escenario parte de su repertorio, con canciones que se han convertido en referentes de la música regional mexicana.

“Meros Cabrones” propone, además, un formato que va más allá de la presentación de un solo artista. El público podrá disfrutar durante la misma noche de diferentes exponentes vinculados con la música mexicana.

¿Qué artistas estarán en “Meros Cabrones”?

Además de Los Tucanes de Tijuana, el cartel está integrado por Chuy Luviano y sus Rayos de México, Lupe & Polo, Gerardo Amado y Diego Monroy.

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La propuesta busca reunir en un mismo escenario diferentes expresiones de la música regional mexicana, un género que mantiene una amplia audiencia en Colombia y que se ha consolidado como parte de la oferta de conciertos y espectáculos en el país.

La cita será el 9 de octubre de 2026 en Bogotá, con Los Tucanes de Tijuana como acto principal de una noche dedicada a la música mexicana.

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Las entradas están disponibles a través de Tickets GYP y también se habilitó el número de WhatsApp 322 838 9836 para información y compra de boletería.

El evento es presentado por Conciertos GYP, Coco Producciones, Galilea Producciones y DM Music.

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