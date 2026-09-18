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Selección Colombia femenina, derbi de Madrid y fútbol colombiano: prográmese con los mejores partidos del fin de semana

Atlético de Madrid vs. Real Madrid se destaca como uno de los partidos más interesantes del fin de semana.

Programación fútbol septiembre 19-20.
Foto: Mundial Sub 20 | La Liga

Noticias RCN

septiembre 18 de 2026
10:51 a. m.
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El fin de semana del 19 y 20 de septiembre trae una importante cartelera de partidos para que los amantes del fútbol escojan entre una gran variedad que incluye al siempre querido fútbol profesional colombiano y la élite europea con un derbi imperdible.

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Además, el domingo el país se despertará para apoyar a la Selección Colombia femenina sub 20 en el crucial partido que jugará para acceder a las semifinales de la Copa del Mundo.

Partidazos del sábado 19

El sábado 19 de septiembre, el fútbol italiano recibe un duelo con historia entre Roma e Inter de Milán, que además enfrenta a los dos líderes del torneo que marchan con puntaje perfecto; la pelota rodará a las 11:00 a. m. El líder e invicto del fútbol español, Barcelona, tiene una dura visita al estadio de Sevilla para defender su invicto; el duelo será a las 2:00 de la tarde.

No se puede dejar de lado a una de las mejores ligas del mundo: por la Premier League, el líder Arsenal jugará a las 9 de la mañana ante Brighton mientras, que a las 11:30, se espera que el colombiano Daniel Muñoz sea titular en el Nottingham vs. Coventry.

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Selección Colombia y derbi de Madrid el domingo 20

El domingo 20 de septiembre promete muchas emociones desde primeras horas de la mañana y hasta que finalice el día; a las 8 de la mañana, la Selección Colombia sub-20 femenina jugará ante Nigeria por los cuartos de final del mundial de la categoría: partido histórico para hacer parte de los 4 mejores del mundo.

Una vez finalizado el juego de Colombia y con la esperanza de haber conseguido la clasificación, los amantes del fútbol europeo podrán disfrutar del derbi de Madrid: a las 9:30 de la mañana en el estadio Metropolitano, Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en uno de los mejores partidos que tiene la liga española.

El fútbol colombiano cerrará el fin de semana futbolero con un partidazo entre Deportes Tolima y el líder América de Cali a las 6:10 de la tarde, mientras a las 8:15 p.m., los fanáticos de James Rodríguez esperan volver a verlo por más minutos cuando Atlético Nacional visite a Llaneros.

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