Amazonía en riesgo: deforestación amenaza seguridad hídrica y alimentaria de Colombia

La Amazonía no es solamente una enorme reserva de árboles. Su equilibrio sostiene buena parte del agua, los alimentos y la energía de Colombia.

Sin embargo, la deforestación y el aumento de los incendios están poniendo en riesgo este ecosistema estratégico. Un informe reciente advierte sobre los desafíos y resalta el papel fundamental de las comunidades indígenas en su protección.

Ecosistema clave para la seguridad del país

El Amazonas es considerado el pilar de la seguridad hídrica, alimentaria y energética de Colombia. Más del 90% de la economía depende de los recursos hídricos que se originan en esta región. Pero la deforestación avanza: hoy alcanza el 18% del territorio amazónico, un límite que amenaza la sostenibilidad del país.

El reto inmediato es detener la pérdida de bosque y garantizar el manejo adecuado de los territorios. En este punto, los pueblos indígenas son actores centrales: más del 48% de la cuenca amazónica está bajo su gestión directa o indirecta.

Comunidades indígenas y Estado, aliados estratégicos

La construcción conjunta entre el Estado y los pueblos indígenas está en el centro de la conversación. Colombia es pionera en el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas y de los gobiernos locales en regiones como Amazonas, Guaviare y Vaupés.

El desafío no es imponer una visión sobre otra, sino entender que la supervivencia de la especie depende de escuchar y trabajar por un objetivo común. A ello se suma un nuevo riesgo: el aumento de los incendios derivados del fenómeno de El Niño, analizados por la plataforma MapBiomas, que han dejado graves consecuencias en el ecosistema.