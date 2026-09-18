Atleta habría sufrido incontinencia fecal durante una competencia de Hyrox: se llevó el primer puesto

Un hecho insólito se ha presentado en medio de una competencia de hyrox que combina una serie de ejercicios funcionales como el alza de pesas, saltos, sentadillas, entre otros.

Durante la prueba, una de las participantes sufrió un accidente ya que, durante las burpees, que consisten en realizar saltos progresivos, la mujer habría sufrido una incontinencia fecal.

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¿Quién es la atleta que sufrió el accidente?

Se trata de la australiana Joanna Wietrzyk, quien decidió participar en un entrenamiento híbrido hyrox que se llevó a cabo en Pekín, China. Esta competencia es una de las más populares del fitness bajo techo que combina 8 kilómetros de carrera con 8 estaciones intercaladas de varios ejercicios.

Según los testigos del hecho, la mujer habría sufrido el percance antes de completar la mitad del recorrido por lo que esta habría dejado rastros de materia fecal en la mayoría de los circuitos por los que pasó para finalizar la prueba.

Videos, compartidos en redes sociales, dejan ver los instantes en que las piernas de la mujer, que se encontraban descubiertas, se cubrieron de las heces líquidas que escurrieron hasta sus tenis y partes del suelo.

Pese al inconveniente, Joanna continuó su recorrido por la pista al completar la totalidad del circuito. Varios de los asistentes manifestaron que incluso llegaron a mancharse o tener contacto con el excremento que había quedado en algunas partes de las pistas.

La mujer, que se encontraba participando en la categoría Elite, completó todo el circuito y se consagró como campeona mundial.

Organizadores de la competencia se pronunciaron

El hecho generó el amplio rechazo por parte de varios competidores, quienes manifestaron que la situación debía generar una sanción ante las condiciones con las que tuvieron que competir.

Varios de estos llegaron a solicitar la devolución del dinero que pagaron por la inscripción ante el riesgo sanitario al que todos se sometieron.

Moritz Fürste, cofundador de la competencia, emitió un comunicado en donde pidió perdón a los participantes afectados y afirmó que se cometieron errores en el manejo de la situación.

Así mismo, se prevé que dentro de la competencia se implementen nuevas normas y sanciones en materia de higiene para preservar la salud de todos los participantes en las próximas ediciones.