Ofrecen millonaria recompensa para capturar al asesino de Charlie Kirk: ya hay pistas

El asesinato del activista político Charlie Kirk ha conmocionado a Estados Unidos y ha desencadenado una intensa investigación por parte del FBI.

Kirk estaba en un evento al aire libre en la Utah Valley University. A pesar de estar protegido por una carpa, fue impactado por un francotirador que le disparó en el cuello.

¿Quién era Charlie Kirk?

Horas después, se confirmó su fallecimiento a los 31 años. El presidente Donald Trump lamentó el suceso y aseguró que Kirk era grande y legendario. El activista fue uno de los que más lo apoyó, incluso desde las elecciones de 2016.

Durante su carrera, Kirk fundó Turning Point USA y fue presidente de Students for Trump. Otra persona que se pronunció al respecto fue el expresidente Joe Biden: “En nuestro país no hay lugar para este tipo de violencia. Debe terminar ya. Jill y yo oramos por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk”.

100 mil dólares de recompensa

La agencia federal ha lanzado una recompensa de 100.000 de dólares por información que conduzca a la captura del responsable, de quien ya se difundieron las primeras imágenes.

A través un video recientemente publicado, se observó al supuesto tirador acostado en un techo, desde donde aparentemente disparó contra Kirk. El director del FBI compartió estas imágenes en X, solicitando la ayuda del público para identificarlo en poco tiempo.

Por otro lado, las autoridades informaron que dos sospechosos fueron detenidos inicialmente, pero posteriormente liberados al comprobarse que no tenían relación con el crimen.

Durante la investigación, se recuperó un rifle en una zona boscosa donde se cree que huyó el tirador. El arma será analizada para corroborar que efectivamente se trató de la que se usó. Además, se tienen pistas importantes, tales como la huella de calzado, una huella de palma y huellas de antebrazo.