Dejaron libres a los dos principales sospechosos sobre la muerte de Liam Payne en Argentina

El 16 de octubre de 2024 cambió, no solo la historia de One Direction, sino de la música pop moderna. A los 31 años, falleció Liam Payne, quine hizo parte de la emblemática banda británica que se destacó en la década de los 2010.

Aquel día, Payne se encontraba en Buenos Aires (Argentina) y, de acuerdo con las investigaciones, cayó desde el tercer piso de un hotel después de haber consumido alcohol y cocaína. La causa de la muerte reveló que tuvo múltiples traumas con hemorragias internas y externas.

Payne murió a los 31 años en Buenos Aires

El cantante estaba listo para acompañar el concierto de su colega y amigo Niall Horan, con quien integró One Direction con Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson. La banda se separó en 2015.

Por causa de la muerte, habían sido arrestadas dos personas de 24 y 25 años respectivamente. Al parecer, fueron quienes le suministraron drogas al cantante días antes. Sin embargo, el miércoles 25 de marzo fueron excarcelaros.

La prensa local reveló que los sospechosos se llaman Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra. Para la justicia, ninguno representa un riesgo de fuga ni un peligro para los testigos del proceso.

Los sospechosos en el proceso

El primero conoció a Payne en un restaurante de Puerto Madero, dado que trabajaba como mesero. Mientras que el segundo era empleado en el hotel donde se estaba hospedando el británico.

Si bien las cámaras fueron cruciales para identificarlos, Pereyra ha negado haberle vendido droga; pero sí admitió haberse reunido con él para consumir cocaína.

Cabe recordar que en febrero de 2025, la justicia desestimó los cargos contra otros tres sospechosos: Rogelio Luis Nores, amigo y representante, quien estuvo pocos días antes del hecho; Reynaldo Grassi, jefe de la recepción; y Gilda Agustina Martín, gerente del lugar.