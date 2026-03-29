La imperdible experiencia que podrá vivir en Zipaquirá esta Semana Santa

Con una apuesta que mezcla tradición religiosa, patrimonio arquitectónico y una renovada oferta turística, Zipaquirá se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Semana Santa, consolidándose como uno de los destinos más atractivos del país en esta temporada.

La llamada “Capital Salinera” presenta este año una experiencia que va más allá de las celebraciones litúrgicas.

El principal atractivo es la transformación de su Centro Histórico, que ha sido intervenido para resaltar su valor patrimonial y ofrecer a los turistas un recorrido visual lleno de color y significado.

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La sorpresa que encontrará en Zipaquirá esta Semana Santa

De acuerdo con el alcalde, Fabián Rojas, la ciudad busca posicionarse como un referente turístico en el departamento.

Le presentamos al país el centro histórico más bello de Cundinamarca, revitalizado para resaltar nuestro patrimonio arquitectónico, con una excelente oferta gastronómica y el fervor religioso de siempre.

El proceso de renovación incluyó la pintura de más de 20 mil metros cuadrados de fachadas, resultado de una intervención que combinó criterios técnicos y participación ciudadana.

El proyecto, denominado “Zipaquirá desde el corazón”, permitió que los habitantes eligieran los colores que hoy dan nueva vida a las casas coloniales y republicanas, tras un estudio especializado liderado por la Universidad de los Andes.

El resultado es un escenario que invita a la contemplación y a la fotografía. Las calles, ahora restauradas, se convierten en un corredor turístico donde los visitantes pueden recorrer espacios cargados de historia, mientras disfrutan de una oferta gastronómica diversa.

Restaurantes, cafés y comercios complementan la experiencia, ofreciendo desde platos típicos hasta opciones internacionales y postres tradicionales de la región.

El mapping religioso, el epicentro de la Semana Santa en Zipaquirá

Pero la esencia de la Semana Santa en Zipaquirá sigue estando en su componente espiritual. La Catedral Diocesana de Zipaquirá será nuevamente el epicentro de uno de los eventos más esperados: el espectáculo de mapping religioso.

Esta puesta en escena audiovisual, que se proyectará durante el Jueves y Viernes Santo, convierte la fachada del templo en un lienzo que narra pasajes de la tradición católica.

En esta edición, la experiencia incorporará un componente musical en vivo con la participación de la Banda Sinfónica de la ciudad y artistas representativos de la música católica.

La propuesta busca ofrecer un espacio de reflexión que combine tecnología, arte y espiritualidad, pensado para ser vivido en familia.

A este evento se suman las tradicionales celebraciones religiosas, que incluyen eucaristías, procesiones y actos litúrgicos que recorren las calles del municipio.

Lugares emblemáticos como la Capilla de los Dolores y la Capilla del Sagrario hacen parte del circuito religioso que atrae cada año a feligreses de distintas regiones del país.

Uno de los elementos más representativos de estas procesiones es la participación de la Comunidad de los Nazarenos, que mantiene viva una tradición que se transmite de generación en generación y que le imprime un carácter solemne a las celebraciones.