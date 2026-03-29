Más de 45 gatos habrían muerto en presuntos incendios ocasionados intencionalmente en Cali

Hay gran conmoción entre la comunidad animalista en Cali tras registrarse la muerte, desaparición y afectaciones en más de 45 gatos que habitaban bajo un puente vehicular en el sector de la Iglesia Señor Jesús de la Divina Misericordia.

Según rescatistas locales, dicha zona era habitada por aproximadamente 75 gatos de los cuales solo quedan un poco más de 20.

¿Qué pasó con los gatos en Cali?

Preocupación y desespero es lo que se ha desatado entre los animalistas de la capital vallecaucana ante los más recientes incendios, que, según el testimonio de proteccionistas, habrían sido presuntamente causados intencionalmente en el lugar donde habitaban los felinos.

Así se expuso desde el perfil oficial del rescatista identificado como Gato Escobar, quien publicó la denuncia, desde su cuenta oficial de Instagram, en donde solicitó ayuda por parte de las autoridades locales para poder reubicar a los animales que todavía continúan en la zona llena de cenizas.

Entre lágrimas, el hombre manifestó que los incendios se presentaron en reiteradas ocasiones, de modo que, la zona conocida por albergar a más de 70 ejemplares hoy se encuentra sumida en estructuras y algunos cuerpos carbonizados.

Al llamado también se sumó la senadora animalista Andrea Padilla, quien realizó un derecho de petición, dirigido al alcalde Alejandro Eder y la Unidad Administrativa de Protección Animal en Cali, con el fin de obtener mayor información sobre la trazabilidad de las denuncias por parte de la comunidad que habrían podido anticipar la tragedia con los felinos.

Preocupación por zonas de abandono en Cali

Dentro del derecho de petición, la senadora Padilla también informó que dicha zona, ubicada en la carrera 28 #72-04, se ha convertido en un sector crítico en donde algunos ciudadanos se acercan con el objetivo de abandonar gatos.

Ante la presencia masiva de dichos animales, se informó que algunos sujetos habrían tomado la decisión de quemar las casas que la comunidad había construido lo que resultó en la muerte de los felinos en dicha zona.

Pese a que se informó que, el pasado 27 de marzo, funcionarios del UAEPA visitaron el punto mencionado, la senadora solicitó informes sobre el número de animales que se encontraron en dicho punto, la manera de encontrar a los otros animales desaparecidos, cuáles son los planes de acción para que esta zona vuelva a ser utilizado como sitio de abandono, cómo se incluirá la esterilización de los animales y demás detalles del protocolo ante denuncias de otros posibles puntos de abandono en la ciudad.