Inteligencia artificial impulsa los fraudes: 40% de colombianos no identifica sitios falsos

Las estafas digitales continúan posicionándose como una de las principales amenazas para los usuarios en Colombia. Entre ellas, los sitios web fraudulentos siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por los delincuentes para engañar a las personas y obtener información sensible, como contraseñas, datos bancarios y credenciales de acceso.

Sin embargo, el panorama muestra una leve mejora. De acuerdo con un reciente estudio de Kaspersky, actualmente el 40% de los colombianos no saben identificar una página web falsa, una cifra que representa un avance frente al 69% registrado en 2023.

Aun así, el reto sigue siendo significativo, especialmente en un entorno digital cada vez más complejo.

Además, el informe revela que un 12% de los usuarios no sabe cómo verificar la autenticidad de un sitio, incluso cuando sospecha que podría tratarse de un fraude. Esto evidencia que, aunque existe mayor conciencia, persisten brechas importantes en educación digital.

¿Por qué los sitios web falsos son cada vez más difíciles de detectar?

El avance de la inteligencia artificial ha transformado el panorama de las ciberestafas. Actualmente, los atacantes pueden replicar con gran precisión páginas de bancos, plataformas de comercio electrónico, servicios de streaming y otras marcas reconocidas.

Según expertos, estas páginas ya no presentan errores evidentes como ocurría en el pasado. Hoy es común encontrar diseños, logotipos y estructuras casi idénticas a las originales, lo que aumenta las probabilidades de que los usuarios caigan en engaños.

Este nivel de sofisticación ha impulsado el crecimiento del phishing, una modalidad de fraude que consiste en suplantar identidades para obtener información personal. A través de correos electrónicos o mensajes que aparentan ser legítimos, los delincuentes inducen a los usuarios a ingresar datos en sitios falsos o descargar archivos maliciosos.

Las consecuencias pueden ser graves: desde accesos no autorizados a cuentas hasta pérdidas económicas significativas, especialmente en servicios financieros.

¿Cómo protegerse de fraudes digitales y páginas falsas?

Ante este panorama, los expertos en ciberseguridad recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Verificar siempre la URL del sitio web, asegurándose de que coincida con la dirección oficial de la empresa.

Evitar ingresar datos personales desde enlaces recibidos por correo, SMS o aplicaciones de mensajería.

Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o mensajes que generen urgencia.

No compartir información sensible en páginas que no cuenten con validación de seguridad.

Utilizar herramientas de protección digital actualizadas que permitan detectar amenazas en tiempo real.

Estas prácticas, aunque básicas, pueden marcar la diferencia frente a ataques cada vez más sofisticados.

El informe también evidencia avances en otros frentes. Por ejemplo, el desconocimiento para identificar correos electrónicos fraudulentos pasó del 42% al 25%, lo que refleja una mayor conciencia entre los usuarios. No obstante, el crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos.

En este contexto, expertos coinciden en que la educación digital y la adopción de hábitos seguros serán claves para enfrentar las amenazas actuales. La evolución de las estafas obliga a los usuarios a mantenerse informados y a desarrollar una actitud crítica frente a los contenidos que circulan en internet.