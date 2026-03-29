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Venezuela extraditará a sospechoso de atentado aéreo en Panamá

La cancillería panameña señaló que Washington ha mostrado interés en el proceso, ya que entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses.

Detenido Jordan Goudreau
Foto de Freepik

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
04:31 p. m.
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El gobierno de Panamá informó este viernes que Venezuela aprobó la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso del atentado contra un avión de la extinta compañía Alas Chiricanas en 1994, que dejó 21 muertos, la mayoría empresarios judíos.

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El sospechoso había sido detenido en noviembre en Isla Margarita y Panamá solicitó su extradición en enero.

La aeronave explotó poco después de despegar de Colón, en el norte panameño, en lo que se considera el peor atentado ocurrido en el país.

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Entre las víctimas se encontraban 13 empresarios judíos, lo que llevó a las autoridades a barajar hipótesis de un ataque antisemita o un ajuste de cuentas del narcotráfico. En 2018, tras recibir información de Israel, Panamá reabrió las investigaciones bajo la figura de “terrorismo”.

Interés internacional en el caso

En 1995, Estados Unidos ofreció dos millones de dólares de recompensa por información sobre el atentado y lo vinculó en un informe a un posible comando suicida del movimiento chiíta libanés Hezbolá.

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La cancillería panameña señaló que Washington ha mostrado interés en el proceso, ya que entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses y existen indicios de la relación del detenido con una organización terrorista internacional.

Esperanza de justicia para las víctimas

La decisión de Venezuela representa “un avance significativo en el proceso y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización”, según la cancillería panameña. Karina Smith, nieta de una de las víctimas, expresó que los familiares sienten “gran esperanza de que haya justicia” y que este paso contribuya a una América Latina más segura y en paz.

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