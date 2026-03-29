Luis Díaz mandó un claro mensaje a los hinchas colombianos tras las dos derrotas

La selección Colombia cerró la fecha de amistosos de marzo con dos derrotas que dejaron inquietud en el entorno: primero frente a Croacia y posteriormente este domingo ante Francia. Los resultados, sumados a varios pasajes de bajo rendimiento colectivo, han abierto interrogantes entre los aficionados a pocos meses de la Copa del Mundo de 2026.

En medio de ese panorama, uno de los referentes del grupo, Luis Díaz, salió al frente en rueda de prensa y envió un mensaje de calma, confianza y respaldo al proyecto que lidera Néstor Lorenzo.

Luis Díaz analizó la derrota y dejó un mensaje de autocrítica

El delantero guajiro reconoció que el equipo debe sacar aprendizajes de estos dos compromisos ante rivales de máxima exigencia. Sin ocultar la preocupación por algunos detalles del juego, también destacó que enfrentar a selecciones de esta jerarquía deja enseñanzas importantes de cara al futuro inmediato.

“Muchas enseñanzas, hay que tratar de corregir lo no tan bueno y quedarnos con lo positivo porque de eso se trata. Hemos enfrentado a dos grandes rivales, que la verdad te someten muchísimo por la calidad que tienen, el proceso que llevan y el equipo que son. Hay que mejorar en los detalles, capaz, ya el profe más adelante va a mirar las jugadas, los videos para así nosotros poder mejorar y mirar el camino hacia adelante que creo que es lo más importante ahora mismo”.

Las palabras del atacante reflejan la postura del vestuario: asumir los errores, analizar los detalles y convertir estas derrotas en una oportunidad de crecimiento competitivo antes del Mundial.

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“Tenemos un grupo muy unido, no hemos perdido nada con estas dos derrotas, ahora queda trabajar para encontrar la excelencia que buscamos y seguramente lo vamos a conseguir”.

El pedido a la afición: no dejar de creer

Más allá del análisis futbolístico, Luis Díaz también quiso enviar un mensaje directo a la hinchada colombiana, que acompañó masivamente al equipo en territorio estadounidense. El extremo destacó el apoyo constante de la gente y pidió que la confianza no se pierda pese al duro momento.

“El mensaje que yo le puedo dar a los hinchas es que no dejen de creer, a la gente, obviamente ellos vienen a los estadios o los que están en sus casas, quieren vernos ganar siempre, pero que no dejen de creer que nosotros damos el 100% para que ellos como afición se sientan contentos y felices, necesitamos de su confianza, de su apoyo y yo sé que no lo van a perder.

Ellos están ahí siempre, no los han demostrado constantemente, en estos dos partidos jugamos de local y no van a dejar de creer en nosotros, más allá de los resultados, aprender demasiado, copiarles cosas a estos grandes rivales, ya nos dejaron estas enseñanzas y nosotros como equipo, como grupo y como familia vamos a corregir, tenemos un cuerpo técnico y un grupo de jugadores increíbles. Depende de nosotros, de trabajar, de ser constantes, de tener una idea clara, de tener esas opciones para concretar en los momentos que se tiene que concretar y corregir como dijo el profe”.

Con ese mensaje, Díaz buscó reforzar la unión entre plantilla e hinchas en un momento sensible. Colombia aún tiene margen para ajustar piezas, y dentro del grupo la consigna es clara: aprender, corregir y llegar fortalecidos a la Copa del Mundo de 2026.