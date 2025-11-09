24 años del 11 de septiembre de 2001: así se recuerda a las víctimas en Estados Unidos

Estados Unidos conmemora un nuevo aniversario de la tragedia del 11 de septiembre de 2001 en el que aproximadamente tres mil víctimas perdieron la vida y hoy siguen siendo recordados por sus familias y el mundo entero.

Por esto, miles de personas se reunirán en Nueva York para conmemorar la memoria del ataque por medio de sentidos homenajes en los que se leerán sus nombres y se elevarán haces de luces en honor a las dos torres.

Reconstrucción de la tragedia

El vuelo 11 de American Airlines un Boeing 767 con 92 personas a bordo despegó de Boston hacia Los Ángeles. Por su parte, el vuelo 175 con 65 personas a bordo también despegó del mismo aeropuerto hacia el mismo destino. El vuelo 77 de American Airlines despega de Washington hacia Los Ángeles con 64 personas a bordo mientras que, tan solo 20 minutos después, el vuelo 93 de United Airlines despega de Nueva Jersey hacia San Francisco con 44 personas.

A las 8:46 a.m. el vuelo 11 de American Airlines impactó en la torre norte del World Trade Center mientras que abre un abismo entre los pisos 93 y 99 del edificio. A las 9:03 a.m. el vuelo 175 United Airlines impactó contra la torre sur y genera una gigantesca explosión que separa los pisos 77 y 85 por lo que este impacto es el que los noticieros graban en vivo en televisión.

A las 9:37 a.m. el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra la fachada del Pentágono mientras que a las 10:03 a.m. el vuelo 93 de United Airlines se estrelló en un campo en Pensilvania. Durante estos sucesos, la torre norte y sur se desplomaron con una diferencia de 29 minutos.

Los ataques, realizados por la organización terrorista Al Qaeda, bajo el liderato de Osama bin Laden, son considerados como el ataque terrorista más letal y contundente en la historia de Estados Unidos por lo que este hecho generó la denominada guerra contra el terrorismo.

Homenaje a las víctimas

El 11 de septiembre de 2001 marcó un hito histórico para el mundo, pues son miles de homenajes los que se rinden año tras año para honrar la memoria de los fallecidos. En Manhattan las personas se reunirán para leer el nombre de las víctimas y se realizarán minutos de silencio durante los instantes en que los aviones secuestrados cayeron.

Así mismo, al caer el sol, dos haces de luz simularán, por los cielos de Nueva York, la figura de las Torres Gemelas de 14,6 metros que buscan conmemorar el lugar exacto en el que se encontraban los edificios originales.