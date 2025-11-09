Donald Trump condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista y reconocido líder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció con dureza tras el asesinato de Charlie Kirk, activista juvenil de derecha y uno de sus más cercanos aliados políticos.

El hecho ocurrió el miércoles 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, donde el joven de 31 años fue atacado a tiros frente a cientos de asistentes.

En un mensaje divulgado en su red Truth Social, Trump expresó estar “lleno de dolor e ira” por la muerte de quien describió como un patriota comprometido con los valores de Estados Unidos.

El mensaje de Donald Trump tras la muerte de Charlie Kirk

Charlie inspiró a millones y esta noche todos quienes lo conocieron y amaron están unidos en la conmoción y el horror. Charlie es un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto ama, los Estados Unidos de América.

Además de ello, Trump mencionó:

Era un modelo de verdad y libertad, y nunca ha habido nadie tan respetado por los jóvenes.

Los asistentes al encuentro quedaron en shock tras el ataque. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que se escucha un disparo mientras Kirk hablaba bajo una carpa. De inmediato, el activista cayó herido y la multitud entró en pánico.

Kirk, reconocido por su postura conservadora y sus debates en universidades, alcanzó gran notoriedad entre jóvenes que compartían sus ideas.

En su podcast y redes sociales solía abordar temas polémicos como el cambio climático, la identidad de género, la religión y los valores familiares.

La reacción política de Donald Trump tras asesinato de Charlie Kirk

Donald Trump sobre el asesinato de Charlie Kirk fue enfático al afirmar que su Gobierno no permitirá que este crimen quede impune.

Encontraremos a todos los responsables de esta atrocidad y de otros actos de violencia política, aseguró en su mensaje.

El mandatario también acusó a la “izquierda radical” de promover un clima de violencia que, según él, ha cobrado la vida de demasiadas personas inocentes en el país.

"La violencia política de la izquierda radical ha lastimado a demasiadas personas inocentes", concluyó Trump.