CANAL RCN
Internacional

Desde la cárcel, asesino de joven ucraniana reveló por qué lo hizo: escalofriante relato de DeCarlos

El escalofriante relato de DeCarlos Brown Jr: confesó por qué mató a la joven ucraniana en un tren en EE.UU.

Audios DeCarlos Brown, asesino de joven ucraniana en tren de EE.UU.
Foto: Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg y captura pantalla transporte público del área de Charlotte

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
07:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El escalofriante relato de DeCarlos Brown Jr salió a la luz tras el asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 28 años atacada en un tren de Charlotte, Carolina del Norte.

El caso no solo ha generado indignación en la opinión pública, sino que también ha llevado al Departamento de Justicia de EE. UU. a presentar cargos federales que podrían derivar en cadena perpetua o incluso la pena de muerte para el agresor.

La confesión de DeCarlos Brown, asesino de Iryna Zarutska

Brown, de 34 años, confesó a su familia que apuñaló a la víctima porque, según él, “le estaba leyendo la mente”.

DeCarlos Brown Jr., el hombre que acabó brutalmente con la vida de Iryna Zarutska: ¿Quién es?
RELACIONADO

DeCarlos Brown Jr., el hombre que acabó brutalmente con la vida de Iryna Zarutska: ¿Quién es?

Su hermana, Tracey Brown, reveló al diario The Post, que él padece esquizofrenia paranoide y que estaba convencido de que el Gobierno le había implantado un microchip en el cerebro.

Según le comentó Brown a su hermana, una "sustancia en su cuerpo" lo obligó a matar a Irina Zarutska.

Estas declaraciones, sumadas a su historial delictivo y a la violencia del ataque pusieron sobre la mesa un debate sobre la salud mental y la reincidencia criminal en el país.

DeCarlos Brown le explicó a su hermana porque mató a Iryna Zarutska

En una llamada telefónica desde prisión, que se hizo viral explicó de manera incoherente los motivos del crimen.

Aseguró que una “sustancia en su cuerpo” lo obligó a apuñalar a Zarutska y que incluso resultó herido en la mano durante el ataque. "Me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conocía. No le dije una palabra", se le escuchó decir en el audio.

Ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE.UU.
RELACIONADO

Ella era Iryna Zarutska, la joven ucraniana que murió apuñalada en un tren en EE.UU.

Tracey Brown, quien ha visitado a su hermano en prisión, relató que él llegó a amenazarla a ella y a su madre, acusándolas de estar en una supuesta conspiración en su contra.

Durante los encuentros, lo describió murmurando y hablando solo, convencido de que su familia era utilizada por el Gobierno para llegar hasta él.

Me miró y me dijo: 'Tengo que convencerte'. Y le pregunté: '¿Cómo que tienes que convencerme?'. Me respondió: 'Tú y mamá. Están siendo víctimas de trata'. Y le pregunté: '¿Cómo? ¿Nos están traficando?'. Y él respondió: 'El gobierno las está traficando para llegar a mí'".

Revelan el video del momento exacto del brutal ataque contra Iryna Zarutska en tren de Estados Unidos
RELACIONADO

Revelan el video del momento exacto del brutal ataque contra Iryna Zarutska en tren de Estados Unidos

El escalofriante relato de DeCarlos Brown Jr ha intensificado la atención mediática y provocó que el FBI se uniera a la investigación.

Mientras tanto, la familia de Iryna Zarutska y la comunidad ucraniana en Estados Unidos exigen justicia por un crimen que refleja la combinación letal de enfermedad mental, violencia y fallas en el sistema de prevención.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Donald Trump condenó el asesinato de Charlie Kirk, activista y reconocido líder

Europa

Parlamento Europeo advierte deterioro de la seguridad y la democracia en Colombia

Tailandia

Visitantes de zoológico presenciaron el ataque de una manda de leones contra su cuidador

Otras Noticias

Bolívar

Crisis humanitaria se agrava en el Bolívar: 620 desplazados llegan a Arenal por amenazas del ELN

La población están huyendo de los ataques a la fuerza pública y los campos minados. Las autoridades locales pidieron ayuda urgente al Gobierno Nacional para enfrentar la situación.

Turismo

Calendario 2026 en Colombia: confirman más días festivos y puentes para los trabajadores

En 2026 los colombianos tendrán más días festivos y puentes que en años anteriores. Conozca cómo quedará el calendario oficial de descanso.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

Millonarios

Leo Castro confirmó que aún no ha renovado contrato con Millonarios: así reaccionó Hernán Torres

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos