Desde la cárcel, asesino de joven ucraniana reveló por qué lo hizo: escalofriante relato de DeCarlos

El escalofriante relato de DeCarlos Brown Jr salió a la luz tras el asesinato de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 28 años atacada en un tren de Charlotte, Carolina del Norte.

El caso no solo ha generado indignación en la opinión pública, sino que también ha llevado al Departamento de Justicia de EE. UU. a presentar cargos federales que podrían derivar en cadena perpetua o incluso la pena de muerte para el agresor.

La confesión de DeCarlos Brown, asesino de Iryna Zarutska

Brown, de 34 años, confesó a su familia que apuñaló a la víctima porque, según él, “le estaba leyendo la mente”.

Su hermana, Tracey Brown, reveló al diario The Post, que él padece esquizofrenia paranoide y que estaba convencido de que el Gobierno le había implantado un microchip en el cerebro.

Según le comentó Brown a su hermana, una "sustancia en su cuerpo" lo obligó a matar a Irina Zarutska.

Estas declaraciones, sumadas a su historial delictivo y a la violencia del ataque pusieron sobre la mesa un debate sobre la salud mental y la reincidencia criminal en el país.

DeCarlos Brown le explicó a su hermana porque mató a Iryna Zarutska

En una llamada telefónica desde prisión, que se hizo viral explicó de manera incoherente los motivos del crimen.

Aseguró que una “sustancia en su cuerpo” lo obligó a apuñalar a Zarutska y que incluso resultó herido en la mano durante el ataque. "Me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conocía. No le dije una palabra", se le escuchó decir en el audio.

Tracey Brown, quien ha visitado a su hermano en prisión, relató que él llegó a amenazarla a ella y a su madre, acusándolas de estar en una supuesta conspiración en su contra.

Durante los encuentros, lo describió murmurando y hablando solo, convencido de que su familia era utilizada por el Gobierno para llegar hasta él.

Me miró y me dijo: 'Tengo que convencerte'. Y le pregunté: '¿Cómo que tienes que convencerme?'. Me respondió: 'Tú y mamá. Están siendo víctimas de trata'. Y le pregunté: '¿Cómo? ¿Nos están traficando?'. Y él respondió: 'El gobierno las está traficando para llegar a mí'".

El escalofriante relato de DeCarlos Brown Jr ha intensificado la atención mediática y provocó que el FBI se uniera a la investigación.

Mientras tanto, la familia de Iryna Zarutska y la comunidad ucraniana en Estados Unidos exigen justicia por un crimen que refleja la combinación letal de enfermedad mental, violencia y fallas en el sistema de prevención.