Video captó la reacción de un grupo de gatos a segundos del terremoto de 7,1 en Japón

Un fuerte terremoto sacudió, este martes 28 de julio, al suroeste de Japón al dejar varios edificios colapsados y un centro comercial en donde, según portavoces internacionales, se teme que haya varias personas atrapadas.

Las imágenes del contundente movimiento ya se han tomado las redes sociales del mundo entero en donde cámaras de seguridad captaron, desde diferentes ángulos, los instantes previos y posteriores al movimiento que incluso encendió las alarmas de tsunami en las primeras horas.

Gatos reaccionaron al terremoto de 7,1 en Japón

El temblor, ocurrido a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, referencia en Japón con la que se mide la fuerza de estos movimientos, según la agencia meteorológica nipona (JMA).

Según las autoridades regionales, se sabe que una persona perdió la vida y más de un centenar resultaron heridas tras el movimiento que generó el colapso de varios edificios. Así mismo, la cadena pública NHK afirmó que se cree que haya 10 personas desaparecidas en el centro comercial que cayó en Kashima, prefectura de Kumamoto.

Las imágenes ya se han tomado las redes sociales del mundo entero en donde se han visto carreteras agrietadas, edificios y casas colapsados, vagones de trenes volcados, personas evacuando supermercados, entre otros aterradores clips del momento de pánico que se vivió en el país nipón.

Pero una de estas imágenes, difundidas en redes sociales, dejó ver los segundos previos al movimiento en los que un grupo de 7 gatos, quienes se encontraban descansando, se percataron rápidamente del terremoto que comenzó segundos después.

Pese a que el movimiento fue rápido y la estructura en la que se encontraba, al parecer, no resultó afectada, cientos de internautas han exaltado la capacidad de algunos de estos animales para percibir estos movimientos de la tierra antes que cualquier otro ser humano.

Heridos tras el terremoto en Japón

Cientos de testigos han dado a conocer, por medio de redes sociales, que el movimiento ni siquiera les permitió mantenerse de pie por la fuerza con la que el suelo fue sacudido.

Según NHK, dos hospitales informaron que habían atendido a 50 pacientes, cada uno, quienes llegaron con heridas al haber quedado sepultados bajo escombros.

Sanae Takaichi, primera ministra, dio a conocer, por medio de su cuenta de X, que se han confirmado víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en carreteras, incendios, cortes de agua y electricidad.