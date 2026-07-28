Descubrió que su esposa estaba embarazada y halló a cinco bebés muertos en cajas dentro de su casa

Las autoridades en Francia investigan un aterrador caso de infanticidio tras el hallazgo de los restos de cinco bebés en un apartamento ubicado en el centro histórico de Orange.

El descubrimiento lo hizo el esposo de 32 años, quien alertó al hospital donde había sido llevada su esposa tras dar a luz a un bebé en su casa. Al parecer, desconocía del embarazo.

Mientras la mujer se encontraba en el hospital, el hombre comenzó a registrar el apartamento y encontró cuatro esqueletos de bebés y el cadáver de un recién nacido, todos conservados en cajas.

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¿Los bebés muertos eran hijos de la pareja?

La Fiscalía de Orange confirmó que abrió una investigación por asesinato tras el hallazgo de los restos humanos de cinco bebés.

Un médico forense examinó los restos y determinó que pertenecerían a cinco recién nacidos. Aunque los investigadores no han podido interrogar a la madre que permanece hospitalizada tras el reciente parto, las condiciones en las que fueron hallados los bebés y el hecho de mantener oculto el último embarazo apuntaría a que podrían ser hijos suyos.

La pareja tenía además dos hijos vivos, de ocho y nueve años, que iban regularmente a la escuela primaria.

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Otros abominables casos de infanticidio en Francia

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son infrecuentes en Francia. Estos crímenes suelen estar relacionados con alteraciones del discernimiento de la madre o la negación de embarazos que se ocultan al entorno familiar y social.

En febrero una mujer de 50 años fue detenida tras encontrarse dos bebés en su congelador en Aillevillers-et-Lyaumont, en el este del país.

El caso más grave de infanticidio múltiple en Francia involucró a Dominique Cottrez, quien en 2015 fue condenada a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. En aquel juicio, el jurado reconoció una alteración del discernimiento de la acusada.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias y motivos de esta tragedia, mientras esperan poder interrogar a la madre una vez se recupere del parto.