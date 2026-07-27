No solo Francia y España, también reportan incendios en Portugal ¿Qué los han provocado?

Las llamas vuelven a acorralar los bosques y matorrales de Portugal. Bajo la amenaza inminente de que los termómetros marquen los 40 °C en amplias zonas del centro y el sur del país, más de 1.000 bomberos, apoyados por una veintena de aeronaves entre aviones y helicópteros, desplegaron intensos operativos el lunes, 27 de julio, para frenar múltiples focos activos en las regiones de Santarém, Guarda, Braga y Bragança.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) advirtió que la ola de calor actual coloca a casi toda la nación bajo un riesgo de incendio "máximo o muy elevado", dejando únicamente una ligera tregua con niveles "elevado o moderado" en ciertos sectores del litoral.

La Península Ibérica es especialmente susceptible al cambio climático:

Esta situación meteorológica extrema se enmarca en la vulnerabilidad crítica de la península ibérica ante el cambio climático, fenómeno que ha intensificado la frecuencia de las olas de calor y prolongado los periodos de sequía. De hecho, el país luso viene de registró en 2025 su verano más caluroso desde 1931.

Aunque el territorio portugués había experimentado cierta calma durante las últimas semanas, la temporada estival ya ha dejado cicatrices profundas. Hace un mes, una ola de calor previa detonó los primeros grandes incendios del año, entre los cuales destacó una emergencia en el distrito central de Viseu que redujo a cenizas unas 13.000 hectáreas de vegetación. Aquella crisis obligó al Gobierno de Lisboa a recurrir al Mecanismo Europeo de Protección Civil.

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Portugal aún resiente los incendios de 2017:

A pesar de la devastación en algunas zonas de su territorio, la solidaridad transfronteriza no se ha detenido: en días recientes, unidades de socorro portuguesas se desplazaron a España y Francia para apoyar en la extinción de incendios forestales que, solo en España, ha obligado a evacuar de manera preventiva a 120.000 personas.

No obstante, la memoria histórica mantiene en guardia permanente al país cada verano, aún resentido por la tragedia de 2017, cuando una oleada de incendios cobró la vida de más de cien personas. Hoy, la protección civil lucha a contrarreloj para evitar que la historia vuelva a repetirse.