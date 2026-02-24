Aerocivil aclara lo ocurrido con el avión de American Airlines que llegó a Miami con impactos de bala
The New York Post reveló que el avión tenía impactos en el costado derecho.
Nicolás Martínez Sánchez
09:34 p. m.
En las últimas horas, se conoció el caso de un avión de American Airlines que tenía impactos de bala. La información fue revelada por The New York Post y se supo que cubría la ruta Rionegro – Miami.
La Aeronáutica Civil se pronunció al respecto y entregó detalles. En primer lugar, precisó que el vuelo era el AA923 y mencionó que después de que aterrizara en el aeropuerto de Miami, la inspección arrojó que tenía perforaciones en la zona derecha.
Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …