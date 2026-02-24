Aerocivil aclara lo ocurrido con el avión de American Airlines que llegó a Miami con impactos de bala

En las últimas horas, se conoció el caso de un avión de American Airlines que tenía impactos de bala. La información fue revelada por The New York Post y se supo que cubría la ruta Rionegro – Miami.

La Aeronáutica Civil se pronunció al respecto y entregó detalles. En primer lugar, precisó que el vuelo era el AA923 y mencionó que después de que aterrizara en el aeropuerto de Miami, la inspección arrojó que tenía perforaciones en la zona derecha.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …