Aerocivil aclara lo ocurrido con el avión de American Airlines que llegó a Miami con impactos de bala

The New York Post reveló que el avión tenía impactos en el costado derecho.

Foto: Freepik.
Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 24 de 2026
09:34 p. m.
En las últimas horas, se conoció el caso de un avión de American Airlines que tenía impactos de bala. La información fue revelada por The New York Post y se supo que cubría la ruta Rionegro – Miami.

La Aeronáutica Civil se pronunció al respecto y entregó detalles. En primer lugar, precisó que el vuelo era el AA923 y mencionó que después de que aterrizara en el aeropuerto de Miami, la inspección arrojó que tenía perforaciones en la zona derecha.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …

