Reconocida influencer se pronunció tras señalamientos en redes por el caso El Mencho

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, desató una ola de reacciones en México y fuera del país. En medio del impacto por el operativo militar que terminó con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzó a circular en redes sociales el nombre de María Julissa, una creadora de contenido que acumula millones de seguidores en plataformas digitales.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial que la vincule con actividades ilícitas. Las acusaciones han surgido exclusivamente en entornos digitales, donde usuarios replicaron versiones no verificadas sobre un supuesto encuentro del capo con “una pareja sentimental” en una cabaña ubicada en una zona rural del municipio de Tapalpa.

A partir de esas versiones, algunos internautas señalaron a María Julissa como la mujer mencionada en los rumores e incluso la acusaron presuntamente de haber colaborado con autoridades mexicanas o estadounidenses para entregar información sobre el paradero del narcotraficante.

No obstante, dichas afirmaciones carecen de respaldo en fuentes oficiales.

María Julissa y El Mencho: los rumores que se viralizaron en redes

María Julissa, influencer mexicana de 25 años, es conocida en redes como “La Barbie del Béisbol” o “La Barbie beisbolera”, apodo que hace referencia a su afición por este deporte.

En Instagram supera los 3,5 millones de seguidores y comparte contenido relacionado con estilo de vida, moda y entretenimiento digital. También cuenta con presencia en plataformas de suscripción para adultos.

Tras la avalancha de comentarios y señalamientos, la creadora de contenido publicó un comunicado en sus historias de Instagram para desmentir cualquier vínculo con el líder del CJNG.

“Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta situación”, expresó en su mensaje.

Influencer María Julissa rompe el silencio tras acusaciones virales

En sus cuentas verificadas, María Julissa mantiene pública su relación con el streamer colombiano conocido como Mr. Stiven TC, con quien comparte contenido en redes sociales.

La influencer ha reiterado que no sostiene vínculos con personas relacionadas con el crimen organizado.

Por ahora, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha mencionado su nombre en comunicados oficiales relacionados con el operativo contra El Mencho.

Mientras tanto, María Julissa continúa activa en sus plataformas, donde ha insistido en que las acusaciones son infundadas.