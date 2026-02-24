CANAL RCN
Internacional

Detectan impactos de bala en avión de American Airlines: cubría ruta entre Colombia y Estados Unidos

El avión había partido el domingo desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, y completaba un viaje de ida y vuelta.

Foto de referencia: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
06:25 p. m.
Un avión de American Airlines que cubría la ruta entre Colombia y Estados Unidos fue retirado de servicio luego de que técnicos detectaran impactos de bala en una de sus alas tras aterrizar en Miami.

Según informó el medio estadounidense The New York Post, “se encontraron agujeros de bala en el ala de un avión Boeing de American Airlines después de aterrizar en Miami desde Colombia”.

Inspección reveló daños en el ala de American Airlines

El vuelo AA923, operado en un Boeing 737 MAX 8, aterrizó sin contratiempos en el Aeropuerto Internacional de Miami el lunes. Durante la inspección rutinaria posterior a su llegada, se encontraron perforaciones en el ala derecha, pieza clave para el equilibrio lateral de la aeronave, de acuerdo con el portal especializado AirLive.

American Airlines confirmó al medio que no se registraron incidentes durante el trayecto ni afectaciones a los pasajeros. “La aeronave fue retirada inmediatamente del servicio para una inspección y reparación adicionales. Trabajaremos estrechamente con todas las autoridades pertinentes para investigar este incidente”, señaló la compañía en un comunicado citado por The New York Post.

El avión había partido el domingo desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, y completaba un viaje de ida y vuelta cuando se descubrieron los daños. Aunque la aeronave tiene capacidad para más de 160 pasajeros, aún no se ha precisado cuántos viajaban en ese trayecto.

Aeronave fue trasladada al centro de mantenimiento en Dallas

De acuerdo con el rastreador FlightAware, el vuelo no presentó retrasos ni alteraciones significativas. Tras el hallazgo, técnicos realizaron reparaciones temporales para estabilizar la superficie del ala y, en la noche del lunes, el avión fue trasladado al centro de mantenimiento principal de la aerolínea en Dallas-Fort Worth, donde permanece en tierra mientras ingenieros realizan una evaluación completa.

Las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos y Colombia trabajan en coordinación para esclarecer cómo se produjeron los impactos y garantizar la seguridad en futuras operaciones.

