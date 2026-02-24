Perrito es rescatado tras sufrir laceración en su cuello por una cadena, en Girardot

Un indignante caso de maltrato animal fue informado por parte de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo el rescate de un perrito de raza criolla en Girardot tras presentar una herida abierta en la región de su cuello a causa de la fricción prolongada con una cadena.

¿Cómo fue encontrado el perrito?

Los hechos, registrados en el barrio Gólgota, en Girardot, fueron dados a conocer a raíz de las denuncias por parte de la ciudadanía, quienes alertaron sobre constantes aullidos de dolor provenientes de una vivienda. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron al perrito, que recibió el nombre ‘Doki’, con una herida abierta de gravedad en su cuello.

Según el dictamen médico veterinario, por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural y de Ambiente, esta lesión fue ocasionada por la fricción prolongada con una cadena a la que estuvo sometido el canino. Esto generó limitaciones en su movilidad y dificultad para su extensión fisiológica normal.

A raíz de la recolección de la evidencia física y los señalamientos directos de los testigos, las autoridades llevaron a cabo la captura de la mujer de 52 años. Esta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de maltrato animal.

“Como institución, no permitiremos que la integridad de nuestros seres sintientes sea vulnerada. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho de crueldad animal a través de la línea 123 o instalación policial más cercana”, informó el Coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca.

Durante la intervención de las autoridades también se realizó la aprehensión de otro canino que estaba atado de su cuello a una cadena.

Estado actual del perrito ‘Doki’

Así mismo, las autoridades informaron que el perrito ya recibió atención médica prioritaria por lo que ‘Doki’ fue adoptado oficialmente por los policías de la estación de Girardot, quienes se encargarán de su recuperación y cuidado permanente al convertirlo en un integrante más de la institución.