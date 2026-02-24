Medellín sufrió, pero avanzó de ronda en la Copa Libertadores: ¿Cuál será su próximo rival?

Independiente Medellín cumplió el objetivo, aunque con más tensión de la esperada.

El equipo antioqueño avanzó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores tras eliminar a Liverpool FC en la segunda fase previa, gracias al triunfo 2-1 logrado en el partido de ida. En la vuelta, disputada este martes, el marcador terminó 0-0.

El encuentro se jugó en el Estadio Atanasio Girardot, en medio de un fuerte aguacero que complicó el trámite del partido y convirtió la noche en una prueba de resistencia para el conjunto paisa.

Medellín resistió bajo la lluvia y selló su clasificación

El “Poderoso” no tuvo su mejor presentación y pasó varios sustos, especialmente en el segundo tiempo. Aunque el global favorecía a los colombianos, Liverpool salió decidido a buscar el empate de la serie y por momentos fue superior en el manejo del balón.

Medellín, por su parte, apostó más al orden defensivo que a la propuesta ofensiva. Las llegadas claras al arco rival fueron escasas, y el equipo terminó defendiendo el resultado con posesión, gracias a los cambios realizados por el DT.

A pesar del sufrimiento momentáneo, el 0-0 fue suficiente para sellar la clasificación con un marcador global de 2-1.

Próximo rival del DIM y lo que viene en la Libertadores

Con este resultado, Independiente Medellín avanzó a la tercera fase previa, donde enfrentará al ganador de la llave entre Guaraní y Juventud de Las Piedras.

El partido de ida entre estos dos equipos terminó 0-0 y el clasificado se definirá el próximo 26 de febrero.

La siguiente serie será decisiva, pues si Medellín la gana, entrará oficialmente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si la pierde, tendrá como consuelo un cupo en la Copa Sudamericana.