Más de 170 presos políticos salieron con libertad plena en Venezuela bajo la ley de amnistía

En las últimas horas, un total de 179 personas han salido de prisión en Venezuela beneficiados por la recién promulgada ley de amnistía, informó el jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a su aplicación.

La histórica ley impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos.

La amnistía no es automática. Exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

El diputado Jorge Arreaza dijo que el sistema de justicia ya recibió 4.293 solicitudes de amnistía.

Del total, unas 3.000 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también dentro de esa ley promulgada el 19 de febrero.

Las trabas para solicitar casos bajo la ley de amnistía

Abogados de presos políticos y de excarcelados con medidas cautelares acudieron el lunes a tribunales en Caracas para hacer las primeras solicitudes, pero la mayoría se topó con negativas y demoras al consignar sus documentos.

"Los tribunales que nos judicializaron arbitrariamente siguen siendo nuestros verdugos, no se les puede permitir violentar la ley de amnistía", denunció Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, en libertad condicional desde julio de 2025.