Críticas al nuevo impuesto al patrimonio: ciudadanos asumirían el costo

El Gobierno anunció que revivirá el impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a 10.400 millones de pesos, como parte de las medidas dentro de la emergencia económica que prepara por la ola invernal. Según expertos, esta decisión podría tener efectos negativos en la inversión y el empleo.

Tasas diferenciadas para sectores estratégicos

"El impuesto al patrimonio del 0.5% para todos los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y el sector minero energético del 1.6", indicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. De acuerdo con analistas, esta carga tributaria impactará de manera transversal a la economía.

"Para pagar ese impuesto al patrimonio, pues lo que tendrá que hacer es cobrar mayores intereses o cobrar servicios que hoy no cobra y todo eso no lo van a pagar los bancos, lo vamos a pagar los ciudadanos", dijo a Noticias RCN Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda.

Expertos advierten efectos en empleo y precios

"Varias afectaciones al ciudadano. Primero, destrucción de empleo. Segundo, una afectación incluso a los precios porque parte de este costo de este costo puede ser entregado o, llamémoslo, transferido a los consumidores", explicó el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Las empresas deberán pagar este impuesto en dos cuotas: la primera el próximo 1 de abril y la segunda el 4 de mayo.