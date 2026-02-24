CANAL RCN
Economía Video

Críticas al nuevo impuesto al patrimonio: ciudadanos asumirían el costo

Según expertos, esta decisión podría tener efectos negativos en la inversión y el empleo.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno anunció que revivirá el impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a 10.400 millones de pesos, como parte de las medidas dentro de la emergencia económica que prepara por la ola invernal. Según expertos, esta decisión podría tener efectos negativos en la inversión y el empleo.

Alivio al bolsillo: estos conductores podrían pagar menos impuestos desde marzo de 2026
RELACIONADO

Alivio al bolsillo: estos conductores podrían pagar menos impuestos desde marzo de 2026

Tasas diferenciadas para sectores estratégicos

"El impuesto al patrimonio del 0.5% para todos los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y el sector minero energético del 1.6", indicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. De acuerdo con analistas, esta carga tributaria impactará de manera transversal a la economía.

"Para pagar ese impuesto al patrimonio, pues lo que tendrá que hacer es cobrar mayores intereses o cobrar servicios que hoy no cobra y todo eso no lo van a pagar los bancos, lo vamos a pagar los ciudadanos", dijo a Noticias RCN Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda.

Mauricio Cárdenas planteó recortes al gasto, descartó más impuestos y propuso bono millonario: Candidatos a la Redacción
RELACIONADO

Mauricio Cárdenas planteó recortes al gasto, descartó más impuestos y propuso bono millonario: Candidatos a la Redacción

Expertos advierten efectos en empleo y precios

"Varias afectaciones al ciudadano. Primero, destrucción de empleo. Segundo, una afectación incluso a los precios porque parte de este costo de este costo puede ser entregado o, llamémoslo, transferido a los consumidores", explicó el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Mincomercio ya firmó decreto que fija aranceles recíprocos del 30% a productos de Ecuador
RELACIONADO

Mincomercio ya firmó decreto que fija aranceles recíprocos del 30% a productos de Ecuador

Las empresas deberán pagar este impuesto en dos cuotas: la primera el próximo 1 de abril y la segunda el 4 de mayo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Venta de carros usados rompe récord en Colombia y el sector proyecta crecimiento en 2026

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de febrero de 2026

Turismo

Suspenden dos puentes festivos en Colombia: hay cambio en el calendario de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y aparecen 900

El caso involucra circunscripciones especiales de paz y presuntos vínculos con irregularidades en obra hospitalaria de $26.000 millones.

Conciertos

Las Cazadoras K-Pop llegan a Colombia con un espectáculo que mezcla fantasía, música y acción en vivo

El fenómeno escénico internacional de Las Cazadoras K-Pop aterriza en Colombia como parte de su gira por América Latina.

FIFA

El hotel de la Selección Colombia recibió elogios desde la FIFA: esto dijo Gianni Infantino

EPS

Fundación alerta por fallas en entrega de medicamentos para niños con cáncer

Estados Unidos

Detectan impactos de bala en avión de American Airlines: cubría ruta entre Colombia y Estados Unidos