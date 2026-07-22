CANAL RCN
Internacional Video

Video | Perrito perdido hace dos semanas apareció nadando a la deriva en San Francisco: fue rescatado

Exhausto, mojado y temblando de frío, fue rescatado por los bomberos y pudo volver con sus dueños.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
03:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una historia que pudo terminar en tragedia tuvo un final feliz gracias a un rescate en la bahía de San Francisco.

Un perrito que llevaba dos semanas desaparecido fue encontrado nadando solo, lejos de la costa y luchando por mantenerse a flote.

En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?
RELACIONADO

En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?

El animal había sido visto el pasado 16 de julio en aguas de la bahía, después de que varias personas alertaran que había ingresado al agua y continuaba alejándose cada vez más de la orilla.

La mascota había desaparecido desde el 4 de julio y, con el paso del tiempo, la esperanza de volver a encontrarla seguramente se hacía cada vez más difícil.

¿Cómo encontraron al perrito en medio de la bahía?

El Distrito de Protección contra Incendios de Menlo Park recibió el reporte sobre el animal y movilizó un equipo de rescate acuático junto con un dron para localizarlo.

Los equipos utilizaron binoculares y tecnología aérea hasta que lograron detectar al perro en el agua.

El dron registró el momento en que una embarcación se acercó al animal para auxiliarlo. En las imágenes se observa cómo los rescatistas lograron llegar hasta el perrito y subirlo a la lancha justo cuando parecía estar completamente agotado.

Uno de los agentes se agachó para tomarlo en brazos y cargarlo con una sola mano, debido al pequeño tamaño del animal.

Después lo llevaron al interior de la embarcación y lo cubrieron con una manta al darse cuenta de que estaba temblando de frío.

¿Qué le pasó durante los días que estuvo desaparecido?

El animal también tenía una herida en una de sus mejillas, aparentemente causada por el ataque de una gaviota.

Vecinos les cerraron la única forma de recibir comida y medicinas a una pareja de viejitos en Bucaramanga
RELACIONADO

Vecinos les cerraron la única forma de recibir comida y medicinas a una pareja de viejitos en Bucaramanga

Así, además de haber sobrevivido a su desaparición y a las condiciones de la bahía, el perro habría tenido que enfrentarse a un inesperado ataque desde el aire.

La Policía describió la historia con humor en una publicación en Facebook:

Un perrito escapa de un pantano, sobrevive a un ataque aéreo de una banda organizada de gaviotas y es rescatado por el Departamento de Bomberos de Menlo Park. Película de acción de 12/10.

¿Qué pasó con los dueños?

Después del rescate, el perrito fue entregado a una protectora local. La organización comenzó a trabajar para encontrar a sus propietarios, quienes lo buscaban desde el 4 de julio y no habían perdido la esperanza de volver a verlo.

Finalmente, la búsqueda tuvo el final que todos esperaban.

Alcalde de Quinchía pidió sancionar a quienes alimenten perros callejeros: ¿es posible?
RELACIONADO

Alcalde de Quinchía pidió sancionar a quienes alimenten perros callejeros: ¿es posible?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

El refugio en Venezuela encargado de reencontrar familias y animales tras del doblete sísmico

Venezuela

“Esto fue una extracción, básicamente un secuestro”: penalista sobre juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

Nicolás Maduro

¿Nicolás Maduro podría ser condenado a cadena perpetua? Esto se sabe

Otras Noticias

Turismo

Calendario de festivos en Colombia: esta es la fecha del próximo fin de semana largo de agosto

Esta es la agenda que marca el calendario colombiano en este 2026.

Antioquia

Crisis en la salud azota a Antioquia: hospitales anuncian suspensión de servicios para EPS Coosalud

La deuda se acerca a los 300 mil millones de pesos y pone en riesgo a cerca de 467 mil afiliados en Antioquia.

Icfes

Padres denuncian que 39 estudiantes en Santander aún no tienen citación para su prueba Icfes: ¿qué pasa?

Masterchef Celebrity Colombia

¡Se tomaron las redes! Estos son los mejores memes del primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026

Mundial de fútbol

Los 6 países que ya tienen asegurado su boleto al Mundial 2030: lista completa y razones de la FIFA