Video | Perrito perdido hace dos semanas apareció nadando a la deriva en San Francisco: fue rescatado

Una historia que pudo terminar en tragedia tuvo un final feliz gracias a un rescate en la bahía de San Francisco.

Un perrito que llevaba dos semanas desaparecido fue encontrado nadando solo, lejos de la costa y luchando por mantenerse a flote.

El animal había sido visto el pasado 16 de julio en aguas de la bahía, después de que varias personas alertaran que había ingresado al agua y continuaba alejándose cada vez más de la orilla.

La mascota había desaparecido desde el 4 de julio y, con el paso del tiempo, la esperanza de volver a encontrarla seguramente se hacía cada vez más difícil.

¿Cómo encontraron al perrito en medio de la bahía?

El Distrito de Protección contra Incendios de Menlo Park recibió el reporte sobre el animal y movilizó un equipo de rescate acuático junto con un dron para localizarlo.

Los equipos utilizaron binoculares y tecnología aérea hasta que lograron detectar al perro en el agua.

El dron registró el momento en que una embarcación se acercó al animal para auxiliarlo. En las imágenes se observa cómo los rescatistas lograron llegar hasta el perrito y subirlo a la lancha justo cuando parecía estar completamente agotado.

Uno de los agentes se agachó para tomarlo en brazos y cargarlo con una sola mano, debido al pequeño tamaño del animal.

Después lo llevaron al interior de la embarcación y lo cubrieron con una manta al darse cuenta de que estaba temblando de frío.

¿Qué le pasó durante los días que estuvo desaparecido?

El animal también tenía una herida en una de sus mejillas, aparentemente causada por el ataque de una gaviota.

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Así, además de haber sobrevivido a su desaparición y a las condiciones de la bahía, el perro habría tenido que enfrentarse a un inesperado ataque desde el aire.

La Policía describió la historia con humor en una publicación en Facebook:

Un perrito escapa de un pantano, sobrevive a un ataque aéreo de una banda organizada de gaviotas y es rescatado por el Departamento de Bomberos de Menlo Park. Película de acción de 12/10.

¿Qué pasó con los dueños?

Después del rescate, el perrito fue entregado a una protectora local. La organización comenzó a trabajar para encontrar a sus propietarios, quienes lo buscaban desde el 4 de julio y no habían perdido la esperanza de volver a verlo.

Finalmente, la búsqueda tuvo el final que todos esperaban.