Padres denuncian que 39 estudiantes en Santander aún no tienen citación para su prueba Icfes: ¿qué pasa?

A pocos días de la presentación de las Pruebas de Estado, 39 estudiantes de grado undécimo en Barichara, Santander, enfrentan incertidumbre porque todavía no han recibido la citación que les permitiría conocer el lugar donde deben presentar el examen este domingo 26 de julio.

Los jóvenes hacen parte del Instituto Técnico Aquileo Parra, una de las instituciones educativas reconocidas de este municipio histórico y colonial de Santander.

La situación mantiene preocupados a los padres de familia y a los directivos del colegio, quienes aseguran que los estudiantes fueron inscritos dentro de los plazos establecidos y que se realizó el pago correspondiente para los 87 alumnos de undécimo grado.

Estudiantes fueron inscritos para presentar el Icfes, pero no han sido citados

Según los directivos del Instituto Técnico Aquileo Parra, el proceso de inscripción grupal de los 87 estudiantes de grado undécimo se realizó el pasado 30 de abril.

La institución adelantó el procedimiento para que todos los jóvenes pudieran presentar las pruebas de Estado.

No obstante, la preocupación comenzó cuando la plataforma no permitió consultar el lugar de presentación de 39 de los estudiantes inscritos.

Aunque los padres y directivos han buscado respuestas, los jóvenes continúan sin recibir la citación que necesitan para saber dónde deben acudir este domingo.

Una madre de familia explicó la situación y aseguró que el colegio cumplió con los trámites correspondientes.

Tenemos 39 estudiantes a los cuales no les ha llegado la citación para presentar sus pruebas, el colegio en los tiempos establecidos realizó las inscripciones, acá tenemos las pruebas, realizó también el pago de los 87 estudiantes.

Padres hicieron solicitudes al Icfes para obtener una respuesta

Las familias de los estudiantes afectados están solicitando al Icfes que habilite la plataforma y permita conocer la información de los 39 jóvenes que aún no tienen citación.

La petición principal es que los estudiantes puedan presentar las pruebas este domingo 26 de julio, al igual que sus compañeros.

Los padres de familia consideran que los jóvenes tienen derecho a presentar el examen en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta que fueron inscritos y que el pago correspondiente ya fue realizado.

Aunque se ha planteado la posibilidad de que los estudiantes sean habilitados para presentar las pruebas en una nueva fecha, las familias y los directivos buscan que puedan hacerlo este domingo.

¿Qué respuestas han recibido hasta ahora?

La institución educativa comenzó a realizar gestiones ante el Icfes para encontrar una solución a la situación.

De acuerdo con la madre de una de las estudiantes afectadas, el colegio presentó una PQR el pasado 15 de julio.

Además, radicó varios derechos de petición y permanece a la espera de una respuesta oportuna por parte del Icfes.