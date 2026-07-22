Calendario de festivos en Colombia: esta es la fecha del próximo fin de semana largo de agosto

Tras unos fines de semana largos en el mes de julio, el cual contó con dos festivos (13 y 20), el calendario oficial marca un nuevo fin de semana largo durante el octavo mes del año (Agosto).

Tras la conmemoración de la Independencia de Colombia el pasado 20 de julio, el país se prepara para recibir un nuevo día de descanso oficial durante las primeras semanas de agosto.

De acuerdo con el calendario oficial fijado por la Ley 51 de 1983 (conocida como Ley Emiliani), el próximo festivo en Colombia será el viernes 7 de agosto de 2026.

¿Qué se conmemora el 7 de agosto en Colombia?

El 7 de agosto es una de las fechas patrias más relevantes de la historia nacional. En este día se conmemora la Batalla de Boyacá (1819), hito histórico que selló la independencia definitiva de Colombia frente al dominio del Imperio Español.

A diferencia de otros días religiosos o conmemorativos, la fecha del 7 de agosto no se traslada al siguiente lunes, debido a su carácter patrio e institucional directo.

La Ley Emiliani traslada la mayoría de los días festivos al lunes siguiente para fomentar el turismo interior. Sin embargo, fechas patrias como el 7 de agosto y el 20 de julio se celebran en el día exacto en que caen.

Al tratarse de un viernes, este feriado oficial se conectará directamente con el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, configurando un fin de semana largo de tres días consecutivos para los trabajadores del sector público, privado y la comunidad educativa del país.

¿Cuántos festivos tendrá agosto de 2026?

El mes de agosto se caracteriza por contar con dos jornadas de descanso oficiales:

Viernes 7 de agosto: Conmemoración de la Batalla de Boyacá.

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen (primer lunes festivo del mes).

Esto convierte a agosto en uno de los meses con mayor dinamismo para el turismo nacional, al acumular dos puentes festivos en un intervalo de solo dos semanas.

En lo que resta del segundo semestre del año, los colombianos tendrán cinco festivos más y estos se repartirán así: