Los 6 países que ya tienen asegurado su boleto al Mundial 2030: lista completa y razones de la FIFA

Tras haberse culminado el pasado domingo el Mundial de 2026, son muchos los que se preguntan cuándo será la siguiente cita, y aunque faltan otros cuatro años, ya hay sedes y selecciones que ya aseguraron su puesto en la próxima Copa del Mundo.

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Seis selecciones nacionales ya cuentan con su billete garantizado para la cita mundialista sin la necesidad de disputar las siempre exigentes eliminatorias continentales. Esta decisión, ratificada por el Consejo de la FIFA, responde a la inédita estructura organizativa diseñada para conmemorar los cien años de la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay en 1930.

¿Cuáles son las seis selecciones que ya se encuentran en la Copa del Mundo 2030?

La próxima cita se asentará en tres países que ejercerán como anfitriones principales y albergarán la inmensa mayoría del calendario deportivo, incluyendo la fase final. España, Portugal y Marruecos conforman la candidatura conjunta aprobada por el máximo organismo del fútbol mundial. Esta alianza entre la UEFA y la CAF no solo asegura la presencia de sus tres selecciones en la fase de grupos, sino que también convertirá a 2030 en el primer Mundial que se celebre simultáneamente en Europa y África.

A este trío de organizadores principales se suman tres representantes de la CONMEBOL que tendrán un rol conmemorativo en el arranque de la competición. En un gesto simbólico hacia los orígenes del torneo, la FIFA otorgó partidos inaugurales del centenario a Uruguay, Argentina y Paraguay.

El Estadio Centenario de Montevideo revivirá el hito de 1930 al albergar el primer encuentro del torneo, mientras que las federaciones de Argentina y Paraguay recibirán un partido cada una en reconocimiento a su papel en los inicios del fútbol sudamericano y como sede histórica de la confederación.

A pesar de que las selecciones sudamericanas solo disputarán un compromiso inicial en sus respectivos países antes de trasladar la logística del torneo hacia Europa y el norte de África, la FIFA confirmó que los seis países anfitriones obtienen cupo automático directo.

Dichas plazas se descontarán formalmente del cupo global que corresponde a sus confederaciones, de modo que el resto de las federaciones de UEFA, CAF y CONMEBOL deberán buscar sus boletos restantes a través de los procesos clasificatorios tradicionales.

¿Habrá Mundial de 64 selecciones?

Recientemente, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, planteó públicamente la posibilidad de que el Mundial 2030 se juegue por única vez con 64 selecciones para celebrar de forma masiva el Centenario de la Copa del Mundo.

No obstante, la FIFA no ha confirmado ni aprobado el cambio. Sin embargo, la cúpula de la entidad evalúa los pros y contras económicos y de televisación que significaría organizar un torneo de tal magnitud.

Hasta que el Consejo de la FIFA no tome una decisión definitiva, el formato oficial aprobado para los Mundiales de 2026 y 2030 contempla 48 selecciones participantes (12 grupos de 4 equipos).