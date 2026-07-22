Así fue el operativo para llevar a Maduro al tribunal: unidades armadas, helicóptero y carros blindados

Este miércoles 22 de julio se llevó a cabo la tercera audiencia contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Tras esta, se definió que el juicio comenzará oficialmente el 1 de junio de 2027.

El venezolano y su esposa Cilia Flores están presos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York; desde el 3 de enero de 2026, cuando las unidades de Delta Force efectuaron la extracción y captura.

Ponen fecha para el inicio del juicio

Al venezolano lo acusan de presunta conspiración de narcoterrorismo, para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos; y conspiración armada ligada al narcotráfico. Lo vinculan al llamado Cartel de los Soles.

La primera audiencia se realizó el 5 de enero, dos días después de la operación. A Maduro lo imputaron por los delitos mencionados anteriormente y él se declaró no culpable. Sumado a ello, aseguró ser un prisionero de guerra.

El 26 de marzo fue la siguiente audiencia, en la que el juez Alvin Hellerstein decidió sobre si desestimar los cargos o no. Esto, luego de que la defensa de Maduro, Barry Pollack, lo solicitara al mencionar que el hecho que el régimen venezolano no podía costear los gastos del proceso implicaba una violación a la Constitución.

Un mes después, el Departamento del Tesoro permitió el pago de los honorarios de ambos con recursos venezolanos. Por ende, Hellerstein no le dio luz verde a la solicitud.

El protocolo para el traslado: reservado y de máxima seguridad

La tercera audiencia estaba prevista para el 30 de junio, pero se optó por aplazarla hasta este 22 de julio. Paralelo a este caso, Maduro está demandado por ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes entre 2017 y 2021; y en medio de una millonaria indemnización a estadounidenses víctimas de tortura.

Esta tercera diligencia no demoró ni siquiera 30 minutos y la única decisión fue la fecha del inicio del juicio. Sin embargo, NTN24 conoció detalles acerca de cómo fue el traslado del centro de detención al tribunal.

El traslado de Brooklyn a Manhattan fue coordinado por alguaciles de US Marshals Service. Lo escoltaron fuertemente en vehículos blindados e inclusive un helicóptero acompañó el camino con apoyo aéreo. El protocolo no permite improvisar y es de máxima reserva.

Las unidades militares hacen parte de la agencia federal más antigua de Estados Unidos, fundada en 1789. Ellos asumen el control de los movimientos y logística de los detenidos federales.